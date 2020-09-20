Пн, 21.09.2020
Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Спустя два дня поисков 58-летний мужчина найден в лесу живым

Спустя два дня поисков 58-летний мужчина найден в лесу живым

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

Полиция просила о помощи в установлении местонахождения 58-летнего Райво, который 19 сентября пошел в лес в районе села Хату волости Ляэне-Харью Харьюского уезда и не вернулся домой. К обеду 21 сентября он был найден живым.

Полиция сообщает, что сегодня, 21 сентября, в первой половине дня Райво был найден в труднодоступной болотистой местности недалеко от села Хату. 

Поиски Райво продолжались два дня, был привлечен вертолет. Команда начала поиски с воздуха сегодня, в 10:20 и примерно через десять минут сообщила, что видит лежащего на болотистой поверхности человека. Команда первой добралась до Райво и оставалась с ним, пока не прибыла подмога. 

Мужчина находился в труднодоступной месте, поэтому вызвали самолет PPA. Почва была влажной, мягкой и местами заросшая густым кустарником. Полицейские добрались до Райво в обход и с помощью вертолета подняли его в воздух. К 12 часам он уже был на борту с бригадой скорой помощи. Его доставили в больницу для проверки здоровья.

«Очень приятно, что в поисках Райво приняли участие так много разных учреждений, волонтеров и близкие и друзья пропавшего. В такие моменты, когда на карту поставлена ​​человеческая жизнь, мы должны действовать сплоченной командой очень быстро и оперативно, и в случае с Райво мы можем сказать, что это был успех», - сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила, руководивший поисками этим утром.

«Вертолет доставил мужчину в больницу, хоть он и был в сознании и поддерживал контакт, однако несколько холодных дней и ночей могут быть изнурительными и для самого сильного организма. Каждый раз, когда вы идете в лес, нужно иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон, бутылку воды и надеть яркую одежду. Эти шаги облегчают поиски потерявшихся. Заблудиться можно даже в лесу, который вам знаком. Как только вы обнаружите, что ошибаетесь, стоит позвонить на номер 112, чтобы мы могли как можно скорее прийти на помощь».

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