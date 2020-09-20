Вс, 20.09.2020
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Андрей Канте
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  • Ушел в лес и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 58-летнего мужчины

Ушел в лес и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 58-летнего мужчины

Пропавший Райво

ФОТО: Politsei

Полиция просит людей о помощи в установлении местонахождения 58-летнего Райво, который 19 сентября пошел в лес в районе села Хату волости Ляэне-Харью Харьюского уезда и не вернулся домой.

В половине десятого вечера 19 сентября в Центр тревоги сообщили, что утром Райво ушел в лес со своим другом, но не вернулся. Батарея телефона Райво разряжена.

Помимо дрона и полицейской собаки, к поиску Райво были привлечены вертолет авиазвена Департамента полиции и погранохраны и квадроцикл, но, к сожалению, поиски не дали никаких результатов. Они будут продолжены и сегодня, к поискам мужчины будут привлечены волонтеры.

Райво около 170 см ростом, худощавого телосложения. На нем были длинные рыбацкие сапоги, черная короткая куртка, на голове - темная шапка. Райво ходит с трудом.

Полиция просит всех, кто видел Райво или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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