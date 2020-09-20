Ушел в лес и не вернулся: продолжаются поиски 58-летнего мужчины

Во второй половине дня 19 сентября поиски пропавшего Райво продолжались с утра по позднего вечера в волости Ляэне-Харью рядом с деревней Хату.

В поисках Райво участвовали полицейские патрули со всех участков Пыхьяской префектуры. В поисках участвовали также несколько добровольцев, с которыми были собаки-поисковики. «Еще утром мы решили в пользу поисков на местности и цепочки, шагая по территории метр за метром, больше вероятность заметить мелкие детали, которые помогают найти пропавшего в лесу человека. Большое спасибо всем близким Райво и жителям его родного края, которые активно участвовали в поисках, а также в техническом плане протянули нам руку помощи», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

Также Райво искали и с воздуха. В поисках участвовали дрон и вертолет Департамента полиции и погранохраны, поиски продолжатся завтра утром.

«Напоминаем, что отправляясь в лес, вы должны убедиться, что сможете выбраться из него самостоятельно. У вас всегда должен быть с собой телефон с полностью заряженной батареей, чтобы, если вы заблудитесь, использовать приложение GPS или позвонить по номеру 112. Также важны бутылка с водой и цветная одежда. Мы привлекаем к поиску родственников пропавшего человека, потому что даже крупицы информации о пропавшем очень помогают в ходе поиска. Самое главное - немедленно позвать на помощь, если ваш близкий человек или вы теряете направление и не можете выбраться из леса или из болота. Заблудиться в лесу - не стыдно, это может случиться с кем угодно, мы здесь, чтобы прийти на помощь», - сказал Кирсс.

В половине десятого вечера 19 сентября в Центр тревоги сообщили, что утром Райво ушел в лес со своим другом, но не вернулся. Батарея телефона Райво разряжена.

Помимо дрона и полицейской собаки, к поиску Райво были привлечены вертолет авиазвена Департамента полиции и погранохраны и квадроцикл, но, к сожалению, поиски не дали никаких результатов. Они будут продолжены и сегодня, к поискам мужчины будут привлечены волонтеры.

Райво около 170 см ростом, худощавого телосложения. На нем были длинные рыбацкие сапоги, черная короткая куртка, на голове - темная шапка. Райво ходит с трудом.