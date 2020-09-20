Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции

Со следующей недели размер взысканий будет достигать 10 тысяч фунтов. Данную меру будут применять к самым злостным нарушителям.

Максимальный штраф будут выписывать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин теми, чьи анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписание сотрудников программы Test and trace ("Тестировать и отслеживать") отправиться на самоизоляцию.

Минимальный же штраф для нарушителей составит одну тысячу фунтов (1,3 тысячи долларов), который будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. До одной тысячи фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек (сейчас штраф в десять раз меньше).

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".