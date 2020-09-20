Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции

Власти Великобритании намерены серьезно повысить штрафы для тех, кто нарушает ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает The Daily Telegraph.
Со следующей недели размер взысканий будет достигать 10 тысяч фунтов. Данную меру будут применять к самым злостным нарушителям.
Максимальный штраф будут выписывать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин теми, чьи анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписание сотрудников программы Test and trace ("Тестировать и отслеживать") отправиться на самоизоляцию.
Минимальный же штраф для нарушителей составит одну тысячу фунтов (1,3 тысячи долларов), который будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. До одной тысячи фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек (сейчас штраф в десять раз меньше).
Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.
В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".
По информации главного санитарного врача страны Криса Уитти, британцы находятся на одном из последних мест в Европе по тщательности соблюдения запретов по коронавирусу.