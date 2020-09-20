Глава пенсионных фондов: люди живут так, словно завтра не наступит

«Как вы отнесетесь к другу, который, беря ссуду, не думает о том, за счет чего будет ее возвращать? А как относиться к стране с таким же менталитетом? » - спрашивает Вийземанн в августовском обзоре пенсионных фондов.

«Если система накопительной пенсии будет разрушена только для того, чтобы можно было записать на свой счет внеплановое повышение пенсии? А сто станет с пенсиями в будущем? Будут ли брать кредиты каждый год на столько, сколько выдают?» - добавил он.

Предыдущие правительства соглашались индексировать пенсии, чтобы они не зависели от обещаний политиков. В конце концов, тратить можно только то, что заработано. Нынешняя экономическая среда дает новый материал для рассмотрения вопроса о том, может ли обязательная накопительная пенсия по-прежнему иметь место в пенсионной системе Эстонии или ее следует постепенно ликвидировать, как это предусматривает продавленный в парламенте закон о накопительных пенсиях, и полагаться только на способность государства брать в будущем все больше и больше кредитов. Можно ли доверять стране, которая не может покрыть свои расходы даже в хорошие времена?

По словам Вийземанна, особенно разочаровывает, когда говорят об одном и делают другое.

«Разговоры Хелира-Вальдора Сеедера, Урмаса Рейнсалу и Парвела Пруунсильда о консервативной бюджетной политике - это просто политическая тактика, которая остается такой же пустой, как их борьба с монополиями. При разрушении накопительной пенсионной системы также шла речь о рыночной экономике, самоопределении и свободе. В действительности, однако, ответственность сдвигается с человека на государство, как можно было прогнозировать, и что мы уже наблюдаем в ходе текущих переговоров по бюджету. Однако, если государство берет на себя больше ответственности в пенсионной системе, с этим сопряжено и право государства собирать больше налогов», - пишет Вийземанн.

По его словам, взгляды и мнения экономических экспертов, находящихся в фаворе у коалиции, заставляют думать, что если зарплаты растут, экономить и откладывать не стоит.

«По мнению этих экспертов, подходящее время для сбережений - когда доходы падают, то есть сейчас, когда люди теряют работу. Конечно, эти экономические эксперты могут оправдывать себя тем, что если доход равен нулю, даже если откладывать 100 процентов несуществующего дохода, это не очень помогает», - заключает глава пенсионных фондов.

"Так что у популистов нет другого выбора, кроме как брать взаймы. В конце концов, от работы кони дохнут. Трудно откладывать часть с трудом заработанного, поэтому это не подходит для популистов", - добавил он.

По словам Вийземанна, нынешняя коалиция советует людям жить впроголодь, а не копить деньги, потому что делать накопления непросто.