За последние сутки в Эстонии выявлено еще 50 больных коронавирусом

Больше всего новых заразившихся выявили в Ида-Вирумаа - 30 человек, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

В Харьюмаа выявлено 16 новых случаев заражения, из них 14 - в Таллинне. В одном из случаев речь идет о завезенном в Эстонию с Украины вирусе.

Из числа случаев, добавившихся 18 и 19 сентября, в двух вирус был завезен из Финляндии и Дании, 29 случаев были связаны с контактами предыдущих пациентов, 12 из них были связаны с очагом Ляэнемерской гимназии.

Под наблюдением Департамента здоровья по Пыхьяскому региону находятся три активных очага: 26 случаев связаны с очагом Gourmet Coffee, или днем рождения в Кадриорге, а 10 - с очагом в таллиннском детскому саду "Мянни". По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемерской гимназии относятся 15 пациентов.

В общей сложности под наблюдением Пхьяского регионального управления Департамента здоровья находятся 1992 человек, из которых 209 заразились коронавирусом.

Из 30 новых случаев, добавленных в Ида-Вирумаа, 18 связаны с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, а обстоятельства остальных инфекций все еще выясняются. Всего в Идаском регионе четыре действующих очага: шесть человек свзаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 11 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. В основной школе Таммику к очагу имеют отношение 11 человек. Идаское региональное отделение следит за состоянием 680 человек, из них 145 больных.

В Тартумаа добавился новый случай, связанный с похоронным бюро. По состоянию на сегодняшнее утро в Лыунаском регионе три очага - день рождения в Выру (22 человека), очаг путешествия в Италию (девять больных) и похоронный очаг (11 человек). Лыунаское региональное управление наблюдает за 153 людьми, 41 из которых болеет.

Ляэнеское региональное управление наблюдает за 47 лицами, семеро из которых больны.

По состоянию на утро 20 сентября 22 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, есть три пациента с контролируемым дыханием. Домой никого не отправляли.

На сегодняшний день в больницах закрыто 433 случая COVID-19 в отношении 420 человек.

По состоянию на 20 сентября выздоровели 2377 человек. Из них в отноешеии 1817 человек (76,4%) больничные дела были прекращены, 560 человек (23,6%) сдали положительный результат теста более 28 дней назад и не находятся в больнице, то есть ожидают подтверждения выздоровления.