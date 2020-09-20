У работника одного из бюро Кассы по безработице выявлен коронавирус

Так как с работником, у которого был диагностирован коронавирус, контактировал также работник Кивиылиского бюро кассы по безработице, то в следующие две недели будет приостановлено консультирование и обслуживание клиентов как в Йыхвиском, так и в Кивиылиском бюро кассы по безработице. Работа будет прежде всего переведена в электронные каналы, и консультации можно будет проводить также по телефону. С клиентами, у которых на следующие две недели назначена консультация, касса по безработице свяжется и договорится о новом времени и способе встречи.