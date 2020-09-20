Вс, 20.09.2020
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Алексей Бляхин

Департамент здоровья рекомендует отменить все вечеринки и семейные праздники

Terviseamet soovitab edasi lükata või ära jätta kõik peod, perekondlikud kogunemised ja muud üritused. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: shutterstock.com

Департамент здоровья подчеркивает, что следующие три недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса, и поэтому было бы разумно отменить все вечеринки и семейные собрания в это время, пишет Tervis.

За последние сутки 1823 теста на коронавирус выявили в Эстонии заболевание у 50 человек. Коэффифиент инфицирования на 100 000 населения за последние две недели вырос до 30,78.

«Рекомендуется отложить мероприятия на три или четыре недели, а затем заново оценить ситуацию», - приводит портал ERR рекомендацию Департамента здоровья.

Если событие совершенноо неизбежно, стоит провести его в как можно меньшей группе, соблюдая все требования безопасности, установленные Департаментом здоровья - при необходимости можно проконсультироваться со специалистами Департамента здоровья.

Чтобы остановить распространение коронавируса, можно использовать следующее:

Самый эффективный способ предотвратить заражение - соблюдать дистанцию.

Маску рекомендуется носить в людных местах и ​​особенно в помещении, где невозможно держать дистанцию ​​с другими людьми.

По возможности следует избегать закрытых людных мест.

Часто мойте руки.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе в общественных местах.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а руки затем протереть. Если салфетки нет, используйте рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Вы должны оставаться дома больным даже при легких симптомах.

Если у вас есть какие-либо симптомы, дающие основание подозревать коронавирус, следует позвонить своему семейному врачу.

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