Департамент здоровья рекомендует отменить все вечеринки и семейные праздники

Департамент здоровья подчеркивает, что следующие три недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса, и поэтому было бы разумно отменить все вечеринки и семейные собрания в это время, пишет Tervis.
За последние сутки 1823 теста на коронавирус выявили в Эстонии заболевание у 50 человек. Коэффифиент инфицирования на 100 000 населения за последние две недели вырос до 30,78.
«Рекомендуется отложить мероприятия на три или четыре недели, а затем заново оценить ситуацию», - приводит портал ERR рекомендацию Департамента здоровья.
Если событие совершенноо неизбежно, стоит провести его в как можно меньшей группе, соблюдая все требования безопасности, установленные Департаментом здоровья - при необходимости можно проконсультироваться со специалистами Департамента здоровья.
Чтобы остановить распространение коронавируса, можно использовать следующее:
Самый эффективный способ предотвратить заражение - соблюдать дистанцию.
Маску рекомендуется носить в людных местах и особенно в помещении, где невозможно держать дистанцию с другими людьми.
По возможности следует избегать закрытых людных мест.
Часто мойте руки.
Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе в общественных местах.
Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а руки затем протереть. Если салфетки нет, используйте рукав (часть предплечья), а не голую руку.
Вы должны оставаться дома больным даже при легких симптомах.
Если у вас есть какие-либо симптомы, дающие основание подозревать коронавирус, следует позвонить своему семейному врачу.
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