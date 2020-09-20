Вс, 20.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Каждое судно под эстонским флагом принесет до четверти миллиона налоговых поступлений

Каждое судно под эстонским флагом принесет до четверти миллиона налоговых поступлений

Судно Kaie, который принадлежит судоходному предприятию Hansa Shipping.

ФОТО: Hansa Shipping

Согласно отчету, опубликованному Центром мониторинга развития, переход каждого нового судна под эстонский флаг может принести в государственный бюджет налоговые поступления в размере 45-240 тысяч евро в год, пишет Äripäev.

Аналитический центр предлагает сосредоточиться на экологической устойчивости и стать «флагманом зеленых кораблей» на пути развития Эстонии.

Привлечение судов под свой флаг превратилось в соревнование между странами, причем в крупные морские государства превратились даже страны без морских границ.

В результате этой длительной конкуренции в 2019 году в реестре судов Эстонии практически не было грузовых судов с чистым тоннажем 500 т и более, в том числе и не принадлежащих эстонскому капиталу.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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