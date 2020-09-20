Каждое судно под эстонским флагом принесет до четверти миллиона налоговых поступлений

Привлечение судов под свой флаг превратилось в соревнование между странами, причем в крупные морские государства превратились даже страны без морских границ.

В результате этой длительной конкуренции в 2019 году в реестре судов Эстонии практически не было грузовых судов с чистым тоннажем 500 т и более, в том числе и не принадлежащих эстонскому капиталу.