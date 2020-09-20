Каждое судно под эстонским флагом принесет до четверти миллиона налоговых поступлений

Согласно отчету, опубликованному Центром мониторинга развития, переход каждого нового судна под эстонский флаг может принести в государственный бюджет налоговые поступления в размере 45-240 тысяч евро в год, пишет Äripäev.
Аналитический центр предлагает сосредоточиться на экологической устойчивости и стать «флагманом зеленых кораблей» на пути развития Эстонии.
Привлечение судов под свой флаг превратилось в соревнование между странами, причем в крупные морские государства превратились даже страны без морских границ.
В результате этой длительной конкуренции в 2019 году в реестре судов Эстонии практически не было грузовых судов с чистым тоннажем 500 т и более, в том числе и не принадлежащих эстонскому капиталу.
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