Евросоюз хочет получить новые полномочия для наказания технологических гигантов

Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.

Предлагаемый план включает в себя принуждение технологических гигантов к продаже некоторых своих европейских активов, если их доминирование на рынке будет считаться угрожающим интересам клиентов и более мелких конкурентов.

По словам Бретона, предлагаемые средства правовой защиты, которые будут использоваться только в экстремальных обстоятельствах, также включают возможность полного исключения крупных технологических групп из единого рынка.