Протесты в Белоруссии: свыше ста тысяч человек приняли участие в воскресных маршах
В Белоруссии граждане снова протестуют после президентских выборов, требуя отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключённых и арестованных во время акций протеста. Сторонники оппозиции собрались в центре Минска, где запланирована традиционная несанкционрованная акция протеста, на этот раз она называется "Марш справедливости". Главный лозунг в этот день - "Не забудем, не простим". Один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выразила поддержку его участникам, пишет NEWSru.com.
Всего в Беларуси, по данным правозащитников, в ходе воскресных маршей задержаны более 130 человек. Свыше ста тысяч человек приняли участие в воскресных маршах, пишет DW.
Как передает "Интерфакс", протестующие начинают собираться на проспекте Независимости небольшими группами и растягивают вдоль всего проспекта. У них в руках национальные белорусские бело-красно-белые флаги (используются оппозицией).
В общей сложности, по оценке наблюдателей, на отрезке проспекта Независимости от Немиги до "Галереи" находятся около тысячи человек.
Ранее стало известно, что в преддверии акции оппозиции в центр белорусской столицы вводится бронетехника. По данным очевидцев, колонна из десяти бронетранспортеров в сопровождении автомобилей дорожной милиции въехала в Минск и направляется в сторону центра города.
Спецтехника и военнослужащие находятся около здания Верховного суда, Дворца Независимости в Минске, а также рядом с резиденцией Александра Лукашенко. Возле здания "Минск-Экспо" сосредоточены водометы и БТР, По периметру силовики разворачивают колючую проволоку, преграждая путь к нему по проезжей части и тротуару. Военные оцепили Октябрьскую площадь возле Дворца Республики. Возле них выстроились военные с автоматами, в касках и бронежилетах.
Также усилены меры безопасности на площади Независимости и рядом со зданием администрации президента Белоруссии. На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы десятки автобусов и грузовиков, а также водометы, машины скорой помощи и другая спецтехника. Проезд к железнодорожному вокзалу под мостом в створе улицы Московской перекрыт. На самом мосту также дежурят силовики.
Кроме того шесть станций метро закрыты в Минске на фоне намеченной на воскресенье несанкционированной акции оппозиции. Скорость мобильного интернета начали снижать в воскресенье в Минске по требованию государственных органов, уже традиционно сообщил белорусский оператор связи А1.
Одна из лидеров протестов, Мария Колесникова, передала из тюрьмы сообщение, адресованное всем белорусам, участвующим и поддерживающим протесты. "Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быць беларуской. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы так же", - написала она.
Накануне во время протестов в Белоруссии задержали 430 человек, из них 415 в Минске. По данным МВД на утро воскресенья, 385 из них были отпущены. Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам министерства, составило не более 900 человек, в "женском марше" в Минске - порядка 500 человек.
In Minsk a crowd of people has finally managed to gather outside Stela despite all the police and army efforts to prevent them from gathering, multiple detentions and the lack of communication due to internet shutdown. More people are now heading there from all across the city. pic.twitter.com/DEflCUmz1p— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2020