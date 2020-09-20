Вс, 20.09.2020
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Андрей Канте
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  • Устроившему стрельбу в Ласнамяэ грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду
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Устроившему стрельбу в Ласнамяэ грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду

Дмитрий Дорошкевич в зале суда.

ФОТО: Sander Ilvest

В следующую среду, 23 сентября, Харьюский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором 30-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в попытке убийства - в августе 2018 года мужчина устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.

В ходе судебных прений прокурор Диана Хелила потребовала признать Дорошкевича виновным и приговорить к его к 8 годам лишения свободы, а адвокат мужчины Владимир Садеков настаивал на оправдании своего подзащитного. Сам Дмитрий Дорошкевич не признал себя виновным.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Дорошкевича в попытке убийства, поскольку в ходе конфликта, вспыхнувшего на мосту Мустакиви в Таллинне в ночь на 2 августа 2018 года, он несколько раз выстрелил из своего легально зарегистрированного пистолета Glock в лицо 35-летнему мужчине, который в результате инцидента ослеп.

По словам присяжного адвоката Владимира Садекова, Дорошкевич пришел на работу с пистолетом, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS часто бывали конфликты с пьяными прохожими во время дорожных работ по ночам, а в данном случае речь шла о самозащите

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