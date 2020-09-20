Устроившему стрельбу в Ласнамяэ грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду

В ходе судебных прений прокурор Диана Хелила потребовала признать Дорошкевича виновным и приговорить к его к 8 годам лишения свободы, а адвокат мужчины Владимир Садеков настаивал на оправдании своего подзащитного. Сам Дмитрий Дорошкевич не признал себя виновным.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Дорошкевича в попытке убийства, поскольку в ходе конфликта, вспыхнувшего на мосту Мустакиви в Таллинне в ночь на 2 августа 2018 года, он несколько раз выстрелил из своего легально зарегистрированного пистолета Glock в лицо 35-летнему мужчине, который в результате инцидента ослеп.