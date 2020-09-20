Вс, 20.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Помогавшая получать людям эстонское гражданство за деньги ходатайствует об оправдании

Помогавшая получать людям эстонское гражданство за деньги ходатайствует об оправдании

Эстонский паспорт.

ФОТО: Райго Паюла

Любовь Генрихсон, которая в весной судом первой инстанции была признана виновной в организации и руководстве преступной группировкой, за деньги помогавшей получать эстонское гражданство, ходатайствует о своем оправдании в Таллиннском окружном суде.

Как сообщила корреспонденту портала Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, защитник Генрихсон, присяжный адвокат Михкель Гавер подал апелляцию на решение Харьюского уездного суда от 15 апреля, по которому обвиняемая получила 8 лет лишения свободы.

"Он просит полностью отменить обвинительный приговор и настаивает на вынесении нового, оправдательного решения. Также адвокат ходатайствует о том, чтобы поданные против Любови Генрихсон гражданские иски были бы отклонены", - сказала Вилу.

По ее словам, окружной суд пока еще не занял позиции по представленной апелляционной жалобе и не назначил сроки ее рассмотрения.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back