Помогавшая получать людям эстонское гражданство за деньги ходатайствует об оправдании

Как сообщила корреспонденту портала Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, защитник Генрихсон, присяжный адвокат Михкель Гавер подал апелляцию на решение Харьюского уездного суда от 15 апреля, по которому обвиняемая получила 8 лет лишения свободы.

"Он просит полностью отменить обвинительный приговор и настаивает на вынесении нового, оправдательного решения. Также адвокат ходатайствует о том, чтобы поданные против Любови Генрихсон гражданские иски были бы отклонены", - сказала Вилу.