Мужчину осудили за организацию публичных домов в Таллинне

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что окружной суд в своем решении уточнил часть приговора, касающуюся оплаты расходов на судебное производство и на услуги адвоката, но оставил без изменений обвинительный приговор 52-летнему Прийту Унту о его причастности к преступной группировке и сводничестве.

Таким образом, в силе осталось ранее вынесенное суммарное наказание в пять лет, из которых вычтены 5 месяцев 11 дней пребывания под стражей, а окончательным приговором стало условное заключение лишение свободы сроком на четыре года, 6 месяцев 11 дней с испытательным сроком в 4 года и 8 месяцев.

Материалы Унта были выделены из крупного уголовного дела об организации публичных домов в отдельное производство, потому что он не пошел на соглашение с прокуратурой.

В сентябре 2018 года окружной суд приговорил лидера преступной группировки, промышлявшей организации проституции, Танеля Аавика (51 год) к пяти годам тюремного заключения. Суд конфисковал у Аавика два участка недвижимости а также Porsche Panamera и найденные во время обыска в его доме наличные деньги.

Компания Аавика LCF Kinnisvara OÜ была оштрафована на 7000 евро за то, что он умышленно сдавал в аренду подвальное помещение в доме по адресу Лийвалайя, 32 для организации там публичного дома и тем самым содействовал организованной проституции.