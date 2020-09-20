Картина дня: рекомендация Департамента здоровья, спасательная операция на пароме Viking Line и "Марш справедливости" в Минске

За последние сутки в Эстонии выявлено еще 50 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 1823 теста на COVID-19, из которых 50 оказались положительными. Больше всего новых заразившихся выявили в Ида-Вирумаа - 30 человек, свидетельствуют данные Департамента здоровья. Читать далее...

Ратас не исключил новых ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Премьер-министр Юри Ратас написал на своей странице в Facebook в пояснении к сегодняшней новости о 50 новых случаев коронавируса, что если число случаев заболевания продолжит расти, то правительство вместе с экспертами и учеными будет вынуждено рассмотреть возможность введения более серьезных ограничений, касающихся нашей повседневной жизни. Читать далее...

Департамент здоровья рекомендует отменить все вечеринки и семейные праздники

Департамент здоровья подчеркивает, что следующие три недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса, и поэтому было бы разумно отменить все вечеринки и семейные собрания в это время. Читать далее...

Эвакуация пассажиров с севшего на мель парома Viking Amorella завершена

Пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. По информации береговой охраны города Турку, операция по эвакуации пассажиров завершена. Читать далее...

Протесты в Белоруссии: свыше ста тысяч человек приняли участие в воскресных маршах

В Белоруссии граждане снова протестуют после президентских выборов, требуя отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключённых и арестованных во время акций протеста. Сторонники оппозиции собрались в центре Минска, где запланирована традиционная несанкционрованная акция протеста, на этот раз она называется "Марш справедливости". Главный лозунг в этот день - "Не забудем, не простим". Один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выразила поддержку его участникам. Читать далее...

Глава пенсионных фондов: люди живут так, словно завтра не наступит

В Эстонии возникла интересная ситуация, когда правые и левые популисты сформировали коалицию, которая советует людям жить сегодняшним днем, а не экономить, пишет глава пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, что достали водолазы с морского дна в гавани Ноблесснер

Вчера состоялся Всемирный день чистоты, который проводится почти в 180 странах мира. В Эстонии в его рамках также прошли различные мероприятия: например, водолазы очистили акваторию порта Ноблесснер от мусора. Читать далее...

Ушел в лес и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 58-летнего мужчины

Полиция просит людей о помощи в установлении местонахождения 58-летнего Райво, который 19 сентября пошел в лес в районе села Хату волости Ляэне-Харью Харьюского уезда и не вернулся домой. Читать далее...

Устроившему стрельбу в Ласнамяэ грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду

В следующую среду, 23 сентября, Харьюский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором 30-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в попытке убийства - в августе 2018 года мужчина устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ. Читать далее...

Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным

Один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом. Читать далее...

90-е возвращаются? В Латвии в собственном доме убит присяжный адвокат

В Латвии ночью был убит присяжный адвокат Павел Ребенок. Госполиция сообщает, что адвокат был убит сегодня ночью у себя дома. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением. Читать далее...