Эксперт: ни в одной из стран Балтии Covid-19 не вышел из-под контроля

Медицинские специалисты Эстонии, Латвии и Литвы более чем в 80% новых случаев Covid-19 знают источники, из которых произошло инфицирование. Это подтверждает, что болезнь в трех странах Балтии на сегодняшний день не вышла из-под контроля, сказал в воскресенье BNS заведующий отделением Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков.