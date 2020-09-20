Фото ⟩ В аварию попали семь человек, среди них - дети

В 14.45 Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о столкновении двух автомобилей около автобусной остановки Кийтса-теэ в деревне Тагади, волость Саку. В попавших в аварию Renault и Peugeot было в общей сложности семь человек, трое из них - дети. Скорая помощь не доставила никого из них в больницу.