Вс, 20.09.2020
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Борис Тух
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  • В аварию попали семь человек, среди них - дети

Фото ⟩ В аварию попали семь человек, среди них - дети

Авария в волости Саку.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня после полудня в волости Саку, Харьюмаа, столкнулись два легковых автомобилю, к счастью, люди не пострадали, пишет Postimees.

В 14.45 Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о столкновении двух автомобилей около автобусной остановки Кийтса-теэ в деревне Тагади, волость Саку. В попавших в аварию Renault и Peugeot было в общей сложности семь человек, трое из них - дети. Скорая помощь не доставила никого из них в больницу.

По первоначальным данным, аварию спровоцировал Peugeot, который обогнал Renault, выехав с окольной дороги.

Из-за аварии движение на месте было временно перенаправлено.

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