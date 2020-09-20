Ратас не исключил новых ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Если число случаев заболевания коронавирусом продолжит расти, то правительство вместе с экспертами и учеными будет вынуждено рассмотреть возможность введение более серьезных ограничений, касающихся нашей повседневной жизни, заявил в воскресенье премьер-министр Юри Ратас, пишет Rus.ERR.
"Ношение защитной маски в общественном транспорте и общественных местах, передвижение по правилу 2+2, учеба дома, прекращение работы развлекательных заведений и так далее – прошлой весной мы нашли целый ряд решений", - отметил глава правительства.
"В то время мы также убедились, насколько хорошо мы способны поддерживать друг друга. Теперь снова настало время, чтобы быть "один за всех и все за одного". Потому что только так мы сможем обеспечить, чтобы мы контролировали коронавирус, а не он нас", - добавил Юри Ратас.