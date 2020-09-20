Ратас не исключил новых ограничений на фоне роста заболеваемости коронавирусом

"В то время мы также убедились, насколько хорошо мы способны поддерживать друг друга. Теперь снова настало время, чтобы быть "один за всех и все за одного". Потому что только так мы сможем обеспечить, чтобы мы контролировали коронавирус, а не он нас", - добавил Юри Ратас.