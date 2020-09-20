Ралли Турции выиграл Эльфин Эванс, Отт Тянак занял 17-е место

Эстонский гонщик Отть Тянак, который в субботу боролся с техническими проблемами, в последний день поставил цель набрать максимум очков. Поскольку он начал первым, ему пришлось расчистить путь для остальных. Однако эстонец смог показать хороший темп и получил четыре дополнительных очка. В итоговом протоколе он занял 17-е место.