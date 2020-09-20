Ралли Турции выиграл Эльфин Эванс, Отт Тянак занял 17-е место

Как и ожидалось, сегодня гонщик Toyota Эльфин Эванс выиграл Ралли Турции. Отть Тянак (Hyundai) столкнулся с техническими проблемами и заработал четыре очка, пишет Postimees.
Второе место на занял Тьерри Невиль (+35,2), за ним следует Себастьян Лёб (+59,4).
Эстонский гонщик Отть Тянак, который в субботу боролся с техническими проблемами, в последний день поставил цель набрать максимум очков. Поскольку он начал первым, ему пришлось расчистить путь для остальных. Однако эстонец смог показать хороший темп и получил четыре дополнительных очка. В итоговом протоколе он занял 17-е место.