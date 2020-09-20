Паэт: запрет на прямые авиаперелеты только увеличивает количество ненужных контактов

«Министр экономики Таави Аас уже несколько месяцев запрещает открывать прямые авиарейсы из Таллинна и уже закрыл существовавшие. И эта практика продолжается. В результате на сегодня нельзя долететь прямым авиарейсом из Таллинна до Стокгольма, Амстердама, Парижа, Осло, Брюсселя, Киева, Цюриха, Вены, Милана. Во все эти аэропорты авиакомпании были готовы летать или даже летали», — напомнил Паэт.

«В результате запретов на прямое авиасообщение люди вынуждены летать с пересадками, что существенно увеличивает количество ненужных контактов с другими людьми. Путешествие удлиняется на несколько часов и количество неизбежных контактов в результате гораздо больше. Точно так же существенно больше люди тратят свое время и деньги, — продолжил Паэт. — Это решение негативно сказывается и на предприятиях Эстонии, на авиакомпаниях. Ни одна другая страна Европейского Союза так не поступает».

«Это то же самое, как если бы министр экономики запретил прямое автобусное сообщение Тарту с Таллинном и с Йыхви, заставив людей ехать из Тарту в Таллинн с пересадкой в Пярну, а в Йыхви — с пересадкой в Хаапсалу. Бестолково же, но в авиасообщении Таави Аас именно этим и занимается, — провел параллели Паэт. — Если же некомпетентным аргументом для запрета прямых полетов является аспект защиты здоровья, то действительность оказывается полностью противоположной».