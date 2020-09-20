СМИ: Финляндия по примеру Эстонии может ввести ограничения на ночную продажу алкоголя

По словам директора отдела диагностики медицинского округа Хельсинки и Уусимаа Лассе Лехтонена, сейчас во многих случаях источником вспышек коронавируса являются рестораны и бары. В связи с этим Лехтонен предлагает ввести ограничения на продажу алкоголя в ночное время, пишет финский портал новостей Yle.
Высокопоставленный чиновник считает, что Финляндии надо последовать примеру Эстонии и запретить реализацию алкогольной продукции в ночное время.
Как отмечает Лехтонен, сейчас во многих случаях источником вспышек коронавируса являются рестораны и бары. Среди заразившихся особенно много молодых людей, и существует риск того, что они, в свою очередь, могут заразить вирусом своих бабушек и дедушек.
Лехтонен надеется, что возможный запрет будет применяться на региональном уровне в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ведомство здравоохранения и социального развития THL в минувший четверг сообщило об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. В последнее время вспышки коронавируса были зафиксированы во многих городах, в том числе, в Миккели, Ювяскюля, Хямеенлинна, Лахти и др.
В субботу сообщалось о 64 новых заражениях в Финляндии, к утру воскресенья их было выявлено 58.