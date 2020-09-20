Вс, 20.09.2020
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Борис Тух
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  • СМИ: Финляндия по примеру Эстонии может ввести ограничения на ночную продажу алкоголя

СМИ: Финляндия по примеру Эстонии может ввести ограничения на ночную продажу алкоголя

Алкоголь не защищает от коронавируса.

ФОТО: Shutterstock

По словам директора отдела диагностики медицинского округа Хельсинки и Уусимаа Лассе Лехтонена, сейчас во многих случаях источником вспышек коронавируса являются рестораны и бары. В связи с этим Лехтонен предлагает ввести ограничения на продажу алкоголя в ночное время, пишет финский портал новостей Yle.

Высокопоставленный чиновник считает, что Финляндии надо последовать примеру Эстонии и запретить реализацию алкогольной продукции в ночное время.

Как отмечает Лехтонен, сейчас во многих случаях источником вспышек коронавируса являются рестораны и бары. Среди заразившихся особенно много молодых людей, и существует риск того, что они, в свою очередь, могут заразить вирусом своих бабушек и дедушек.

Лехтонен надеется, что возможный запрет будет применяться на региональном уровне в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ведомство здравоохранения и социального развития THL в минувший четверг сообщило об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. В последнее время вспышки коронавируса были зафиксированы во многих городах, в том числе, в Миккели, Ювяскюля, Хямеенлинна, Лахти и др. 

В субботу сообщалось о 64 новых заражениях в Финляндии, к утру воскресенья их было выявлено 58.

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