СМИ: Финляндия по примеру Эстонии может ввести ограничения на ночную продажу алкоголя

Высокопоставленный чиновник считает, что Финляндии надо последовать примеру Эстонии и запретить реализацию алкогольной продукции в ночное время.

Как отмечает Лехтонен, сейчас во многих случаях источником вспышек коронавируса являются рестораны и бары. Среди заразившихся особенно много молодых людей, и существует риск того, что они, в свою очередь, могут заразить вирусом своих бабушек и дедушек.

Лехтонен надеется, что возможный запрет будет применяться на региональном уровне в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ведомство здравоохранения и социального развития THL в минувший четверг сообщило об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. В последнее время вспышки коронавируса были зафиксированы во многих городах, в том числе, в Миккели, Ювяскюля, Хямеенлинна, Лахти и др.