Переживут ли памятники архитектуры правящую коалицию

Центристская партия встала на защиту Горхолла, Михаил Кылварт ответил главе партии EKRE Марту Хельме, что решать судьбу советских строений в Таллинне будет мэрия. Разногласия, которые возникли между двумя политиками, вновь привлекают внимание к будущему Горхолла и мемориала Маарьямяэ. Широкое обсуждение вопроса, возможно, приведет к окончательному разрешению споров на этот счет.

«Горхолл погружается в зимнюю спячку» - этими словами завершился предновогодний концерт 28 декабря 2009 года, ставший на данный момент последним для Горхолла. Несмотря на то, что в новостной ленте регулярно появляются сообщения о предстоящей реконструкции концертного зала, дальше предварительных договоренностей и планов проект так и не продвинулся.

На вопрос, есть ли смысл реновировать Горхолл, его архитектор Райне Карп ответил: «Это сложный вопрос, я не разбираюсь в финансовых делах, не плачу за это. Наверное да, смысл реставрировать есть, но это надо было делать раньше, когда здание не было в столь плачевном состоянии».

Современные проекты реставрации в его руки не попадали. «Точнее, в 2006 году власти города заказали мне эскиз, но это лишь эскиз, я его сделал и теперь он наверное пылится у кого-то на полке», - пояснил он.

Райне Карп добавил, что если бы ему сейчас предложили заняться проектом реновации Горхолла, то он, скорее всего, отказался бы. «Я думаю, мое время прошло, этим проектом должны заниматься новые люди. Конечно, мое бюро еще работает, но такой объект я уже не потяну», - сказал он.

В марте Юри Ратас заявил, что государство заинтересовано в реставрации Горхолла: 40 миллионов евро, которые выделили на этот проект из бюджета, будут сложены со спонсорскими вложениями Tallink Group AS. Сумма государственных и частных инвестиций предполагается астрономическая: 450 миллионов евро, 34% от этой суммы в ходе строительства внесет правительство, а выплату оставшихся 66% берет на себя крупнейший паромный оператор Прибалтики. Министерство культуры в свою очередь заявило о готовности обсуждать архитектурные детали проекта. Той же позиции придерживается и Европейская комиссия, от одобрения которой зависит выдача госпомощи.

Коалиционный договор центристов и социал-демократов в 2009 году включал в себя пункт о реконструкции Горхолла. Возможно, партии Юри Ратаса стоит задуматься о смене соратников?