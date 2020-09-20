В Германии прошла многотысячная акция COVID-диссидентов

По данным агентства epd, в центре Дюссельдорфа собралось до 4 тысяч противников антикоронавирусных мер. Местное издание RP Online пишет о примерно 4500 участниках.

Некоторые активисты держали радужные флаги и плакаты, на которых призывали обниматься, а не соблюдать дистанцию. Параллельно в городе проводилась демонстрация в поддержку политики правительства, направленной на сдерживание пандемии. В ней было заявлено участие 500 человек.

Обе акции, по данным полиции, прошли спокойно. По существующим на данный момент правилам, участникам демонстраций не нужно надевать защитные маски, но они должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Во время акции COVID-диссидентов организаторы со сцены призывали к соблюдению социальной дистанции, пишет RP Online.