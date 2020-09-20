Врачи советуют жителям Эстонии оставаться дома даже в случае легкого недомогания

"Коронавирусная инфекция может быть практически неотличима от простой простуды. Поэтому, если есть сомнения, то стоит связаться с семейным врачом, посоветоваться и вероятно сделать тест", - объяснила глава Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

Семейные врачи договорились, что пациент с подозрением на коронавирус может обратиться к ближайшему семейному врачу для получения направления на тест. Многие семейные врачи сами проводят тесты на коронавирус, их результаты пациент сможет получить как правило уже на следующий день.