Врачи советуют жителям Эстонии оставаться дома даже в случае легкого недомогания

Оставаться дома в случае даже легкого недомогания - самое мудрое решение, считают семейные врачи и Департамент здоровья, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Коронавирусная инфекция может быть практически неотличима от простой простуды. Поэтому, если есть сомнения, то стоит связаться с семейным врачом, посоветоваться и вероятно сделать тест", - объяснила глава Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.
Семейные врачи договорились, что пациент с подозрением на коронавирус может обратиться к ближайшему семейному врачу для получения направления на тест. Многие семейные врачи сами проводят тесты на коронавирус, их результаты пациент сможет получить как правило уже на следующий день.