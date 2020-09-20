Вс, 20.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Врачи советуют жителям Эстонии оставаться дома даже в случае легкого недомогания

Врачи советуют жителям Эстонии оставаться дома даже в случае легкого недомогания

Тест на коронавирус.

ФОТО: Jarun Ontakrai/Shutterstock

Оставаться дома в случае даже легкого недомогания - самое мудрое решение, считают семейные врачи и Департамент здоровья, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Коронавирусная инфекция может быть практически неотличима от простой простуды. Поэтому, если есть сомнения, то стоит связаться с семейным врачом, посоветоваться и вероятно сделать тест", - объяснила глава Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

Семейные врачи договорились, что пациент с подозрением на коронавирус может обратиться к ближайшему семейному врачу для получения направления на тест. Многие семейные врачи сами проводят тесты на коронавирус, их результаты пациент сможет получить как правило уже на следующий день.

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