Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС

"Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых", - заявил Мерц в видеоинтервью медиакомпании Bild в воскресенье, 20 сентября, говоря о войне в Сирии. По мнению политика, приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин".

Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. Россия оказывает поддержку режиму Асада.

Мерц поддержал более жесткую политику в отношении Москвы

В то же время представитель ХДС поддержал ужесточение курса федерального правительства в отношениях с Москвой, после резонансного отравления оппозиционера Алексея Навального. Эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а "исключительно от России", заявил Мерц.

По мнению немецкого политика, поскольку Россия не ведет расследование этого преступления на своей территории, "пришло время поставить вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как прежде".

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Оппозиционер находился в искусственной коме 19 дней. 15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях и сообщил, что идет на поправку.

Лаборатории трех стран ЕС нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции, куда немецкая сторона обратилась для проверки своих результатов.