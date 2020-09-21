Эксперт оценил шансы Тянака на защиту титула чемпиона мира по авторалли

По его словам, впереди гонщиков ждут еще два этапа, и нынешнее положение участников в общем зачете еще может измениться: «Я не могу сказать, велики шансы Тянака или малы, но они остаются. Впереди еще два ралли, и следующий этап - "Ралли Сардинии" - также будет очень трудным».