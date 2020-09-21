Пн, 21.09.2020
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  • Эксперт оценил шансы Тянака на защиту титула чемпиона мира по авторалли

Эксперт оценил шансы Тянака на защиту титула чемпиона мира по авторалли

В Турции Тянаку и Ярвеоя очень не повезло.

ФОТО: Helena El Mokni/Hyundai Motorsport/Helena El Mokni

У эстонского автогонщика Оття Тянака по-прежнему остаются шансы на то, чтобы защитить титул чемпиона мира по авторалли, заявил раллийный эксперт Густав Крууда.

По его словам, впереди гонщиков ждут еще два этапа, и нынешнее положение участников в общем зачете еще может измениться: «Я не могу сказать, велики шансы Тянака или малы, но они остаются. Впереди еще два ралли, и следующий этап - "Ралли Сардинии" - также будет очень трудным».

Накануне Отть Тянак занял лишь 17-е место на Ралли Турции, поскольку в субботу машина эстонца вылетела с трассы, а в воскресенье колеса прокололи сразу три фаворита, поэтому победителем этапа стал британец Эльфин Эванс, который с 97 баллами вышел на первое место и в общем зачете. Далее следуют Себастьен Ожье (79) и Отть Тянак (70). 

Следующий этап чемпионата пройдет на Сардинии с 8 по 11 октября.

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