Отказ дать показания стал причиной нового срока для Вячеслава Гулевича

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что окружной суд аннулировал оправдательный приговор, вынесенный Гулевичу уездным судом и новым решением признал его виновным, наказав шестью дополнительными месяцами лишения свободы, которые были прибавлены к ранее назначенному ему восьмилетнему сроку за руководство организованной преступной группировкой.

В соответствии с обвинением, Гулевич, являясь пострадавшим, отказался давать показания в связи с происшествием 14 июня прошлого года в Таллиннской тюрьме, когда его избил заключенный Эрик Круузимяги, причинивший ему телесные повреждения.

В январе уездный суд наказал Круузимяги за избиение Гулевича шестью месяцами лишения свободы, но с учетом упрощенного производства сократил этот срок на два месяца. Оставшиеся четыре месяца наказания суд прибавил к 20-летнему сроку лишения свободы, которые Круузимяги отбывает за двойное убийство.

Харьюский уездный суд в мае этого года приговорил обвиняемого в управлении так называемой Кемеровской преступной группировкой Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, к восьми годам тюрьмы. Суд также признал виновными в участии в преступной группировке Илью Дровняшина, Александра Полеху, Андреса Ильма, Ильгама Рагимова, Константина Карцева и Андре Васкина и назначил им тюремные сроки от условного реального 10-летнего срока. В то же время, суд оправдал обвиняемого в участии в группировке Роберта Грибовского.

В рамках этого же дела ранее в порядке согласительного производства шестеро мужчин были приговорены к срокам от четырех до восьми лет тюрьмы.

Согласно обвинению, Кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а тажке предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

В рамках возбужденного в начале 2016 года уголовного расследования эстонские полицейские в сотрудничестве со своими испанскими коллегами летом 2017 года задержали в Эстонии и в Испании четверых подозреваемых, в их числе и руководившего ОПГ Вячеслава Гулевича. По решению суда все четверо были взяты под стражу.

Братья Эрик и Стен Круузимяги в феврале прошлого года были приговорены к длительным срокам лишения свободы за двойное убийство в ночном клубе «Посейдон». Эрик приговорен к 20 и Стен — к 15 годам тюрьмы.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила братьев Эрика и Стена Круузимяги в том, что 16 января 2017 года они в ходе ссоры среди представителей преступного мира убили в принадлежавшем им ночном клубе Poseidon двух человек — Лаури Меримаа и Сергея Перманова.

Еще двое человек - Эдуард также обвиняется в сокрытии преступления и Сийм — в нанесении побоев и сокрытии преступления. Братья Круузимяги и их будущие жертвы проводили время в общей компании, однако в ходе совместного употребления алкогольных напитков между ними вспыхнула ссора. Эрик, Стен и Сийм избили двух потерпевших руками и ногами, причинив им легкие телесные повреждения. Когда пострадавшие оказались на полу, Эрик и Стен нанесли им более десятка ножевых ранений. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте происшествия.