Для полной инфекционной безопасности больнице не хватает денег

Весной Ляэне-Таллиннская центральная больница пережила тяжелую внутрибольничную вспышку коронавируса, в результате которой заболели 24 медицинских работника и 24 пациента. Трое из них умерли. На данный момент соприкосновение ковидных больных и других пациентов сведено к минимуму. Однако для полного исключения контактов больница хотела бы построить отдельную галерею для перемещения ковидных больных, на которую Министерство социальных дел денег не нашло, пишет Postimees.
В Ляэне-Таллиннску центральную больницу направляется львиная доля нуждающихся в госпитализации ковидных больных Таллинна. Но для того, чтобы сдать все анализы и пройти обследования, пациентам инфекционной клиники приходится ходить в Портовую больницу, расположенную в паре сотен метров, где лечатся и другие пациенты.
Уже весной возникла проблема с созданием отдельного пути перемещения пациентов с коронавирусом, поэтому проверка Департамента здоровья выявила угрозу пересечений. Руководство Ляэне-Таллиннской центральной больницы обратилось в Министерство социальных дел с просьбой выделить 1,3 миллиона евро для строительств галереи, предназначенной для отделенного перемещения пациентов инфекционной клиники, но получило отрицательный ответ.
Может возникнуть нехватка рабочих рук
«Но все получилось так. Надежду дали, но сказали, что пока денег взять негде», - сказала заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин.
Из-за отсутствия галереи, чтобы попасть на обследования, ковидные пациенты вынуждены пользоваться машинами скорой помощи. Автомобиль везет их две сотни метров до Портовой больницы. «Для них открыт отдельный вход с другой стороны здания», - объяснила Мяртин, по словам которой, при наличии галереи контактов с другими людьми было бы еще меньше.
«Портовую больницу построили в 1974 году ровно для того, для чего и строили. Технически просто не было возможности установить шахту лифта в другом месте, но мы можем свести к минимуму соприкосновения с другими пациентами», - добавила доктор.
Между тем, она подчеркнула, что весенняя вспышка коронавируса получила начало не от находившихся на лечении в инфекционной клиники ковидных пациентов: «Инфекционная больница прекрасно справлялась со своей работой. Насколько известно, она расположена в отдельном здании, и там заражений среди пациентов не происходило». По ее словам, больнице пришлось многому научиться на весеннем опыте и сделать определенные выводы: «Поскольку болезнь была новой, у нас не было много знаний о том, насколько быстро и каким образом она может распространяться, а также какие средства индивидуальной защиты наиболее эффективны. Но все эти проблемы уже к маю были полностью решены».
В инфекционной больнице для ковидных больных предусмотрены 46 койко-мест, девять из них являются местами интенсивного лечения второго уровня. Поскольку Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в октябре-ноябре ситуация усугубится, и мы начнем видеть увеличение смертности, достаточным ли будет такое количество мест в больнице?
«Если потребность возникнет, мы можем увеличить и количество мест, но это будет происходить, скажем так, за счет других больных, поскольку и другие инфекционные заболевания никуда не исчезли. Может возникнуть проблема, что нам потребуется дополнительный персонал», - признала Мяртин, по словам которой, из-за весенней отмены плановых приемов, врачей, медсестер и санитарок отправили на помощь в Инфекционную клинику, но теперь плановое лечение хотят продолжать, чтобы решить проблему с заторами, возникшими весной.
«Тут может возникнуть вопрос: где пролегает граница человеческой стойкости, душевного равновесия и силы духа? Мы никого не оставим без помощи, но где находится та граница, после которой мы наши силы кончатся? Этого я не знаю», - добавила Мяртин, по словам которой, тогда придется просить о помощи другие больницы.
Если весной в инфекционной больнице на лечении находились 118 пациентов, то осенью лечатся уже более 20. По словам Мяртин, это не означает, что сейчас болезнь протекает легче: «Нельзя сказать, что, например, кашель пропал, или теперь вообще не жалуются на потерю ощущения вкуса или, что у этих пациентов не возникает дыхательная недостаточность. Значительной разницы нет».
Самый молодой пациент, которому всего 16 лет, только недавно был отпущен из инфекционной больницы на домашнее лечение: «Он ушел домой веселый и поправляющийся. Мы рады, что его состояние в действительности не было слишком тяжелым, да и сам пациент был доволен, что отправляется домой».
По оценке врача, причин для культивации страха нет, и у пациента старше 80 лет есть шанс выздороветь: «У нас есть целый ряд выздоровевших пациентов в возрасте 90-100 лет. Например, весной у нас лечилась столетняя дама, которая была очень жизнерадостной и разговорчивой, она поправилась и ушла домой, полностью излечившись от болезни».
И дети заболевают
По словам Мяртин, эстонские вспышки заболевания в детских учреждениях, в том числе, в детских садах, говорят о том, что дети тоже могут заболеть: «Утверждать, что это не распространяется на маленьких детей, опрометчиво. Они заболевают с температурой, болью в горле и кашлем, но обычно им не нужна госпитализация». По ее оценке, весной о заболеваемости детей имелось мало информации, поскольку детские учреждения были закрыты: «Теперь мы видим, что это может распространяться и в детских учреждениях, но вероятнее всего это не вызовет массовой вспышки».
Мяртин в любом случае советует людям привиться этой осенью от гриппа, поскольку волны гриппа и коронавируса могут пересечься: «В научной литературе показано, что коронавирус спокойно переносит рядом с собой других гостей дыхательных путей, и они могут одновременно действовать внутри одного человека, это совершенно не невозможный сценарий».
Когда в Эстонию прибудет научно признанная по своей эффективности и безопасности вакцина от коронавируса, Мяртин планирует в любом случае вакцинироваться. Разрешит ли она вакцинировать своих детей? «Все зависит от вакцины. Если специалисты скажут, что она разрешена для детей, то, конечно», - сказала Мяртин.