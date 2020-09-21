Для полной инфекционной безопасности больнице не хватает денег

«Тут может возникнуть вопрос: где пролегает граница человеческой стойкости, душевного равновесия и силы духа? Мы никого не оставим без помощи, но где находится та граница, после которой мы наши силы кончатся? Этого я не знаю», - добавила Мяртин, по словам которой, тогда придется просить о помощи другие больницы.

Если весной в инфекционной больнице на лечении находились 118 пациентов, то осенью лечатся уже более 20. По словам Мяртин, это не означает, что сейчас болезнь протекает легче: «Нельзя сказать, что, например, кашель пропал, или теперь вообще не жалуются на потерю ощущения вкуса или, что у этих пациентов не возникает дыхательная недостаточность. Значительной разницы нет».

Самый молодой пациент, которому всего 16 лет, только недавно был отпущен из инфекционной больницы на домашнее лечение: «Он ушел домой веселый и поправляющийся. Мы рады, что его состояние в действительности не было слишком тяжелым, да и сам пациент был доволен, что отправляется домой».

По оценке врача, причин для культивации страха нет, и у пациента старше 80 лет есть шанс выздороветь: «У нас есть целый ряд выздоровевших пациентов в возрасте 90-100 лет. Например, весной у нас лечилась столетняя дама, которая была очень жизнерадостной и разговорчивой, она поправилась и ушла домой, полностью излечившись от болезни».

И дети заболевают

По словам Мяртин, эстонские вспышки заболевания в детских учреждениях, в том числе, в детских садах, говорят о том, что дети тоже могут заболеть: «Утверждать, что это не распространяется на маленьких детей, опрометчиво. Они заболевают с температурой, болью в горле и кашлем, но обычно им не нужна госпитализация». По ее оценке, весной о заболеваемости детей имелось мало информации, поскольку детские учреждения были закрыты: «Теперь мы видим, что это может распространяться и в детских учреждениях, но вероятнее всего это не вызовет массовой вспышки».

Мяртин в любом случае советует людям привиться этой осенью от гриппа, поскольку волны гриппа и коронавируса могут пересечься: «В научной литературе показано, что коронавирус спокойно переносит рядом с собой других гостей дыхательных путей, и они могут одновременно действовать внутри одного человека, это совершенно не невозможный сценарий».