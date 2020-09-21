Недожаренный бифштекс из мяса священной коровы

Прошедшая неделя, кроме уверенного роста числа covid-инфицированных (что было, впрочем, более чем предсказуемо), принесла и нечто абсолютно невероятное. Даже поверилось где-то на миг, знать, в простодушье сердечном, что в здешний мир вернулся здравый смысл.
И не просто в мир, а в наше родное эстонское правительство. И не просто в правительство, а к одному из наиболее одиозных его членов, известному своим крайне жестким консерватизмом и присущими этому качеству прочными охранительными инстинктами – к министру финансов и новому лидеру правых национал-консерваторов, Мартину Хельме…
В однобортном сейчас уже никто не воюет
Если бы я собственными глазами не прочитал это на любимом портале Postimees, то никогда бы не поверил, что такое вообще возможно. Но написано черным по белому: «Идея министра финансов Мартина Хельме (EKRE) сократить вместе со снижающимся ВВП и общие расходы на оборону Эстонии».
То есть на наших глазах произошло то, чего не может быть, потому что не может быть никогда: глава одного из ведущих правительственных ведомств замахнулся на самое святое, что у нас имеется – на оборонный бюджет! Оказывается, что даже наиболее священная из всех священных коров может подвергнуться опасности, и не от какого-нибудь злодея, а от того, чей высший долг – эту буренку защищать от любых поползновений…
Вообще-то тревога была напрасной. Как, впрочем, и надежда на торжество здравого смысла. Главный финансист республики всего-то робко намекнул, что если уж всем придется затягивать пояса из-за неизбежного снижения ВВП по причине не унимающегося коронавируса, то не логично ли было бы, не посягая на сам принцип «два процента от ВВП», пропорционально сократить и военные расходы?
За что тут же получил по полной. Причем главным образом от своих же партнеров по коалиции – и из "Отечества", и из родной EKRE. Что как раз естественно. Правда, нашелся один участник дискуссии, косвенно поддержавший младшего Хельме.
Бывший начальник генштаба Сил обороны и военный представитель Эстонии при НАТО Неэме Вяли, ныне исполняющий обязанности обязанности председателя совета старейшин Кайтселийта, считает, что реализация плана главы Минфина не окажет на обороноспособность страны слишком большого отрицательного влияния. По мнению эксперта, если государство станет закручивать гайки (а это, скорее всего, неизбежно), то Министерству обороны тоже не избежать потерь: «Говорить, что в сфере министра обороны вообще нет никаких возможностей для экономии, как мне кажется, неправильно. Конечно, здесь можно найти много вещей и дел, на которые стоит посмотреть критически... Если действительно всем туго, то возможности для экономии должны быть».
Однако, как считает бывшее «лицо Эстонии» в штаб-квартире альянса, для того, чтобы реально пойти на сокращение оборонных расходов, у руководства страны не хватает политической воли.
Впрочем, только такой поддержки для Мартина Хельме оказалось недостаточно, и он практически сразу же пошел на попятную, заявив, что его не так поняли, и он имел в виду совсем не то, о чем они (оппоненты) подумали. Мол, он просто предлагает пустить на укрепление наших рубежей кредиты, выделяемые Евросоюзом, и закупить системы противовоздушной и береговой обороны, чтобы обороноспособность не пострадала от неминуемых бюджетных сокращений.
Но оппоненты на эту наивную наживку не клюнули и разнесли оборонную инициативу Хельме-сына в пух и прах, сравнив его рассуждения с компьютерной игрой, «где ты одним кликом заказываешь для своего государства противовоздушную оборону, танки и самолеты» (руководитель Государственного центра оборонных инвестиций Кусти Сальм).
Война у порога, а мы не готовы!
Командующий Силами Обороны и тезка министра финансов Мартин Херем и вовсе зловеще предупреждает, что если правительство все-таки решится экономить на военных расходах, то ему (правительству) «придется с этим жить и дальше». Чем такая перспектива чревата, догадаться нетрудно: «Это означает, что обороноспособность снизится, поскольку подразделение, которое должно было бы отправиться на войну, сможет продержаться в бою меньше суток – все вот так просто». И правда, не бином Ньютона. А всё даже может быть еще проще и страшнее. Скажем, то самое подразделение, которое должно было уйти на войнушку, и вовсе не сможет туда отправиться… Представляете?
Вообще когда читаешь отчеты о парламентских слушаниях по формированию оборонного бюджета или о заседаниях комиссии по контролю за государственным бюджетом, посвященных этой же теме, в памяти невольно возникает сценка из булгаковского «Собачьего сердца», когда к профессору Преображенскому пришли члены домового комитета, чтобы «уплотнять» занимающего лишнюю площадь социально чуждого жильца.
«Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...
– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее».
Показательно, что главные сражения при обсуждении проекта госбюджета на следующий год развернулись именно вокруг статей, так или иначе связанных с оборонными расходами. Ключевую фразу, объясняющую этот феномен, с присущей ему солдатской прямотой озвучил бывший командующий Силами Обороны Эстонии, генерал в отставке, а ныне просто депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс: «Агрессивность и враждебность со стороны России увеличилась. Если читать российскую прессу, то можно заметить, что внезапно участилась публикация критических статей в адрес Эстонии…». То есть порох надо держать сухим, а поэтому руки прочь от военного бюджета!
…В общем, бифштекс из мяса священного животного не только недожарен, но даже и не отрезан. Чего и следовало ожидать, конечно, однако показателен сам по себе факт, что такое, хотя бы чисто теоретически, все-таки возможно. А там – чем чёрт не шутит, глядишь, найдется кто-то, кому повезет больше, чем финансисту Хельме. Или у кого будет больше здравого смысла и политической воли.
Пока же, видимо, придется экономить на чем-то другом. Благо, есть на чем: наука, образование, культура… Наконец, не исключено, что covid-19 выручит и поможет существенно сократить расходы на пенсии. Тоже, между прочим, немалые деньги, а расходуются, по сути, впустую.