Недожаренный бифштекс из мяса священной коровы

И не просто в мир, а в наше родное эстонское правительство. И не просто в правительство, а к одному из наиболее одиозных его членов, известному своим крайне жестким консерватизмом и присущими этому качеству прочными охранительными инстинктами – к министру финансов и новому лидеру правых национал-консерваторов, Мартину Хельме…

В однобортном сейчас уже никто не воюет

Если бы я собственными глазами не прочитал это на любимом портале Postimees, то никогда бы не поверил, что такое вообще возможно. Но написано черным по белому: «Идея министра финансов Мартина Хельме (EKRE) сократить вместе со снижающимся ВВП и общие расходы на оборону Эстонии».

То есть на наших глазах произошло то, чего не может быть, потому что не может быть никогда: глава одного из ведущих правительственных ведомств замахнулся на самое святое, что у нас имеется – на оборонный бюджет! Оказывается, что даже наиболее священная из всех священных коров может подвергнуться опасности, и не от какого-нибудь злодея, а от того, чей высший долг – эту буренку защищать от любых поползновений…

Вообще-то тревога была напрасной. Как, впрочем, и надежда на торжество здравого смысла. Главный финансист республики всего-то робко намекнул, что если уж всем придется затягивать пояса из-за неизбежного снижения ВВП по причине не унимающегося коронавируса, то не логично ли было бы, не посягая на сам принцип «два процента от ВВП», пропорционально сократить и военные расходы?

За что тут же получил по полной. Причем главным образом от своих же партнеров по коалиции – и из "Отечества", и из родной EKRE. Что как раз естественно. Правда, нашелся один участник дискуссии, косвенно поддержавший младшего Хельме.

Бывший начальник генштаба Сил обороны и военный представитель Эстонии при НАТО Неэме Вяли, ныне исполняющий обязанности обязанности председателя совета старейшин Кайтселийта, считает, что реализация плана главы Минфина не окажет на обороноспособность страны слишком большого отрицательного влияния. По мнению эксперта, если государство станет закручивать гайки (а это, скорее всего, неизбежно), то Министерству обороны тоже не избежать потерь: «Говорить, что в сфере министра обороны вообще нет никаких возможностей для экономии, как мне кажется, неправильно. Конечно, здесь можно найти много вещей и дел, на которые стоит посмотреть критически... Если действительно всем туго, то возможности для экономии должны быть».

Однако, как считает бывшее «лицо Эстонии» в штаб-квартире альянса, для того, чтобы реально пойти на сокращение оборонных расходов, у руководства страны не хватает политической воли.

Показательно, что главные сражения при обсуждении проекта госбюджета на следующий год развернулись именно вокруг статей, так или иначе связанных с оборонными расходами. 6