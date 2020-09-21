В грузовике налогового мошенника обнаружили почти 10 млн контрабандных сигарет

Прежде чем сделать удивительное открытие, сотрудники Налогово-таможенного департамента в течение нескольких месяцев расследовали связанные с предпринимателем Айнаром Оя налоговые мошенничества, пишет Postimees.
В апреле этого года налоговики взяли под пристальный контроль работу фирмы Оя, который много лет назад наказывался в уголовном порядке. Следователи установили, что с июня 2019 года для покупки подержанных автомобилей и запчастей предприниматель использовал поддельные счета, которые выставлял своей фирме HDR Ehitus, чтобы задекларирировать включенный налог с оборота. Согласно эстонским законам, предприятие может списать или запросить возврат уплаченного пи покупке товара налог с оборота. Мошенники нередко пользуются этой возможностью.
Вскоре следователи раскрыли еще одну мошенническую схему. Оя оформил и заключил со своим знакомым по сути фиктивный кредитный договор, который позволял ему выводить деньги из фирмы HDR Ehitus, чтобы в дальнейшем использовать их в личных целях. Поскольку расходы не были связаны с предпринимательской деятельностью, он должен был заплатить налог с оборота, чего предприниматель не сделал. С помощью этих двух схем он причинил государству ущерб в размере 135 600 евро.
Огромный штраф и запрет на предпринимательскую деятельность
Несмотря на то, что налоговое мошенничество было довольно большим, по-настоящему пугающее открытие только ожидало следователей. 17 июня в волости Тырва сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали прибывшую из Латвии фуру, за рулем которого находился Оя. При расследовании налоговых мошенничеств сотрудники отдела расследований во главе с Пеэтером Пайсуотсем обратили внимание, что Оя периодически садится за руль фуры, чтобы вывезти из Эстонии какие-то грузы.
Команде Пайсуотса эти нерегулярные поездки показались подозрительными, поэтому в тот июньский день они решили на всякий случай задержать Оя. «Мы и представить себе не могли, что улов будет столь большим», - припоминает Пайсуотс. Когда они сняли с прицепа тент, то обнаружили в кузове прицепа огромное количество коробок. При их осмотре было обнаружено 9,6 млн сигарет с белорусскими акцизными марками. Это около полумиллиона пачек. За последние десять лет таможенникам еще не попадались столь крупные партии.
Пайсуотс сказал, что столь большое количество сигарет говорит о том, что они не были предназначены для эстонского рынка. «Обычно схема такая: контрабандные сигареты прибывают в пот Палдиски, откуда они отправляются в Скандинавию или Западную Европу. Очевидно, этот груз ожидала та же участь», - пояснил он. Для доставки контрабандных сигарет на эстонский рынок используют другую схему: сигареты доставляются множество разных людей небольшими партиями.
Налоговикам не удалось установить, кто являлся заказчиком контрафактных сигарет. «Очевидно, когда речь идет о таких масштабах, должно быть более одного действующего лица. Этот сектор очень хорошо законсперирован. Преступниками была создана международная сеть, раскрыть которую полностью очень сложно», - сообщил он.
В то же время он не видит связи между налоговым мошенничеством Оя и перевозкой контрабанды. Неужели он просто оказался не в то время не в том месте? «Можно и так сказать», - заявил Пайсуотс. Также он напомнил, что в большинстве случаев контрабандные сигареты изготавливаются на подпольных производствах, поэтому никто не отвечает за их качество.
Налоговики объединили два преступления в одно дело и в августе предъявили Оя подозрение. У него был произведен обыск и в тот же день его взяли под стражу. Важно отметить, что с момента предъявления подозрений и до вынесения судом решения прошло менее месяца. Причина кроется в том, что Оя пошел со следствием на сделку, признав свою вину. Но это на значит, что он избежал наказания. Он был приговорен к трем годам тюрьмы с пятилетним испытательным сроком. Налогово-таможенный департамент требует от него и его предприятия свыше 1,6 млн евро. Львиная доля этих денег — налоги, которые он должен был бы заплатить государству, если бы реализовал в Эстонии 9,6 млн сигарет. Также Оя получил трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.
Конфискованные 9,6 млн сигарет были уничтожены.
Взявший на себя вину Оя видит ситуацию несколько иначе. «Хотелось бы, чтобы моя история стала поучительной для всех водителей. Хотелось бы, чтобы они не попали в ту же ловушку, что и я!» - сказал он по телефону журналисту.
По словам Оя события развивались следующим образом: с ним связался человек, который сказал, что необходимо перегнать фуру из Риги в порт Палдиски. «Платили хорошо. Больше, чем в среднем по рынку. Деньги платили сразу. И наличными!» - объяснил он, почему согласился на работу.
И все якобы шло хорошо, пока 17 июня его не остановили в волости Тырва. «Оказалось, что прицеп был битком набит контрабандными сигаретами! Я об этом ничего не знал! Это стало полной неожиданностью! Человек, который заказал доставку, как сквозь землю провалился», - поведал Оя.
По словам Оя, изумлению не было предела, так как начиная с весны он несколько раз возил грузы. «До задержания у меня было пять рейсов. Иногда прицеп осматривали шведские таможенники, либо польская полиция. И всегда все было в порядке. Там были комплектующие для производства мебели. Поэтому у меня возникли доверительные отношения с заказчиком. Я ничего не заподозрил», - сообщил он.
Якобы перевозил комплектующие для производства мебели
Оя задался вопросом: «Если бы я знал о контрабандных сигаретах, неужели я бы выбрал для пересечения границы самое открытое место — погранпункт в Валга?». По его словам, если ехать из Риги, то есть пять-шесть мест, где на границах нет никаких проверок. «Я бы мог сменить машины и все в этом духе. Но я со спокойной душой ехал, так как считал, что все в порядке», - рассказал он.
Почему же он он с такой легкостью взял вину на себя? «Потому что хотел избежать следствия!» - заявил он. По его словам, он якобы основательно изучал данную тему и обнаружил, что его случай — распространенная проблема. «Я знаю, что только в этом году не подобном попалось несколько людей. В Польше, Германии и Скандинавии, - сказал он. - С помощью этой истории я бы хотел предупредить других водителей, чтобы с ними не произошло такой же ерунды».
Для налоговиков слова Оя не являются чем-то новым, потому что то же самое он говорил во время допроса. Пайсуотс говорит, что подобный рассказ сложно принимать всерьез. Во-первых, поверить в это сложно, так как каждый водитель фуры обязан проверить, что он перевозит. Во-вторых, в поведении попавшихся водителей прослеживается хорошо отработанный преступный сценарий. Третий и самый важный аргумент, по словам Пайсуотса, заключается в том, что Оя признал вину. «Если ты считаешь себя невиновным, ты не станешь добровольно брать на себя вину в налоговом мошенничестве и вешать себе на шею долг в 1,3 млн евро», - намекнул он на сумму, которую Оя придется вернуть государству.
Тон задают единичные случаи
Задержание Айнара Оя - не единственная попытка перевоза крупной партии контрабанды. В начале года в Пярнумаа пограничники остановили грузовик, в котором обнаружили 7,9 млн контрабандных сигарет. В апреле было конфисковало 1,7 млн, а в июне еще три миллиона контрабандных сигарет.
Несмотря на то, что статистика говорит обратное, заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн сообщил, что постепенно рынок контрафактных сигарет уменьшается. «Это подтверждает проведенное Институтом конъюнктуры исследование контрабандного рынка, согласно которому на долю контрабандных сигарет в Эстонии приходилось 12-15% рынка, что является самым низким уровнем за последние десять лет", - скзаал Рейтманн.
Рейтманн пообещал, что они сделают все возможное, чтобы помешать проникновению контрабандных сигарет на эстонский черный рынок, а также таможня будет прилагать усилия, чтобы помешать злоумышленникам использовать Эстонию в качестве транзитного государства для транспортировки контрабанды в другие страны Европы.