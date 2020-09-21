В грузовике налогового мошенника обнаружили почти 10 млн контрабандных сигарет

Для налоговиков слова Оя не являются чем-то новым, потому что то же самое он говорил во время допроса. Пайсуотс говорит, что подобный рассказ сложно принимать всерьез. Во-первых, поверить в это сложно, так как каждый водитель фуры обязан проверить, что он перевозит. Во-вторых, в поведении попавшихся водителей прослеживается хорошо отработанный преступный сценарий. Третий и самый важный аргумент, по словам Пайсуотса, заключается в том, что Оя признал вину. «Если ты считаешь себя невиновным, ты не станешь добровольно брать на себя вину в налоговом мошенничестве и вешать себе на шею долг в 1,3 млн евро», - намекнул он на сумму, которую Оя придется вернуть государству.

Тон задают единичные случаи

Задержание Айнара Оя - не единственная попытка перевоза крупной партии контрабанды. В начале года в Пярнумаа пограничники остановили грузовик, в котором обнаружили 7,9 млн контрабандных сигарет. В апреле было конфисковало 1,7 млн, а в июне еще три миллиона контрабандных сигарет.

Несмотря на то, что статистика говорит обратное, заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн сообщил, что постепенно рынок контрафактных сигарет уменьшается. «Это подтверждает проведенное Институтом конъюнктуры исследование контрабандного рынка, согласно которому на долю контрабандных сигарет в Эстонии приходилось 12-15% рынка, что является самым низким уровнем за последние десять лет", - скзаал Рейтманн.

Рейтманн пообещал, что они сделают все возможное, чтобы помешать проникновению контрабандных сигарет на эстонский черный рынок, а также таможня будет прилагать усилия, чтобы помешать злоумышленникам использовать Эстонию в качестве транзитного государства для транспортировки контрабанды в другие страны Европы.