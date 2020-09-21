В РФ стартовали крупнейшие стратегические военные учения года

Индия и Азербайджан решили не участвовать

Ранее, в августе и в сентябре, от участия в маневрах отказались сразу две страны- Индия и Азербайджан. Так, в Нью-Дели уточняли, что военные не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней сложностей с логистикой. В свою очередь издание The Times of India отмечало, что решение принято из-за того, что на маневрах собирались присутствовать солдаты из Китая и Пакистана. В июне столкновения Индии и КНР впервые за десятилетия привели к жертвам, напряженность в регионе резко возросла.