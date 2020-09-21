Невзирая на возраст, несмотря на вирус: пир не кончается и во время чумы

Вечерняя пятничная прогулка по охваченному коронавирусом Таллинну показала, что от посещения баров люди пока не отказываются, пишет Postimees.
Число инфицированных в Таллинне постоянно растет. За субботу и воскресенье добавилось 111 новых инфицированных коронавирусом, 49 из них - в Таллинне.
Число активных случаев возросло до 197, что отличается от апрельского пика всего на 18 пациентов. В связи с такой арифметикой Департамент здоровья рекомендует отложить или отменить все семейные сборы, вечеринки и другие мероприятия.
В качестве наиболее эффективных мер называются рекомендации соблюдать дистанцию и избегать закрытых людных мест. Со следующего четверга также будет действовать общенациональный запрет на продажу алкоголя в ночное время. Однако, в отличие от весны, в стране нет чрезвычайного положения, и все бары и пабы по-прежнему открыты, поэтому вечеринки возможны.
Вечер пятницы. Чтобы получить представление о ночной жизни Таллинна, мы планируем пройти через три популярных района, где горожане проводят свободное время: Теллискиви / Каламая, порт Ноблесснера и Старый город. Мы начинаем около десяти часов на литейном заводе Ноблесснера. У моря царит пустота. Погода стала прохладной, и уже не так приятно находиться на открытых террасах. Лишь отдельные компании и курильщики наслаждаются свежим воздухом.
Заглянем внутрь бывшего литейного цеха. Если снаружи кажется, что внутри почти нет посетителей, то при ближайшем рассмотрении их оказывается довольно много. Мы входим в Lore Bistro, где почти все столики заняты, в основном, людьми от 30 и старше.
О соблюдении дистанции никакой речи не идет. Мы заказываем кофе, чтобы присесть на минутку и составить вечерний маршрут.
Официант, принесший счет, говорит, что из-за ночного ограничения работа бистро стала намного интенсивнее: приходится закрывать двери раньше, поэтому людей нужно кормить намного быстрее.
Официант очень удивлен, когда я говорю, что ограничение будет действовать со следующей недели. «Я этого не знал, спасибо, отлично», - говорит молодой официант.
Бар полон людей
Перед тем как покинуть Ноблесснер, мы заглядываем на пивоварню Põhjala. Здесь тоже на первый взгляд кажется, что нет людей. Уже десять часов, и пивной магазин на первом этаже только что закрылся, в помещении осталось несколько человек.
«Пиво на вынос больше не продается, но его можно выпить на втором этаже», - подсказывает посетитель. На втором этаже открывается совсем другая картина. Пивная при пивоварне переполнена людьми, пиво из кранов льется рекой, а у стойки - толпа. Несмотря на то, что на этаже много места, люди все равно стоят в очереди вплотную друг к другу. Позитивное настроение бьет через край, и со стороны даже не подумаешь, что надвигается вторая волна коронавируса. Пребывание в толпе, однако, создает у нас ощущение опасности, и мы двигаемся дальше, в Каламая.
Первым мы посещаем бар Tops. В баре проходит большая молодежная вечеринка. Если в Ноблесснере по большей части проводили время люди старше 30 лет, контингент Tops составляют студенты в возрасте около 20-и. В баре нет свободных столиков, и в переполненном помещении, где невозможно нормально дышать, беззаботно сидят все вместе. Кому не хватило места в зале, толпятся перед барной стойкой. Тем не менее, Tops - единственное место за этот вечер, где мы видим работников бара в защитных масках. В других местах в этом не увидели необходимости.
По пути к Теллискиви проходим через клуб Uus Laine. Если на открытой террасе людей достаточно, то внутри пустота. Можно прогнозировать, что никакая пресловутая "новая волна" отсюда не начнется. На подходе к кварталу Теллискиви начинает создаваться впечатление, что сегодня вечер понедельника. Людские потоки, движущиеся по улицам, никак не сравнимы с летним временем, когда толпы собирались даже в пять утра. Сейчас тишина. Однако всегда есть люди в баре Sveta, где около половины двенадцатого вечеринка набирает обороты. На входе стоит охранник, он останавливает девушку перед нами.
«Честное слово, у меня в сумке ничего нет», - говорит девушка, с горечью бросая взгляд на бар, где народ танцует под музыку. У барной стойки настолько тесно, что подойти туда непросто - все прижаты, как шпроты в банке. Главная забота людей - не как избежать риска заражения вирусом, а как быстрее получить свой напиток.
В то cамое время, когда школы Таллинна были переведены на частичное дистанционное обучение, вице-мэр Айвар Рийсалу объявил, что город будет помогать пострадавшим от кризиса владельцам предприятий в Старом городе.
«Смысл в том, что в ближайшие месяцы могут снова открыть для себя Старый город Таллинна те, кто годами не ходил туда из-за наплыва туристов и, возможно, захочет насладиться этим маленьким чудом в более приватной обстановке», - сказал он. На пресс-конференции Рийсалу объявил, что в барах будут действовать скидки, что поможет направить горожан в питейные заведения Старого города.
Проверим, какое влияние оказала рука помощи г-на Рийсалу. Прогулка по Старому городу показывает, что не очень большое - в барах и ресторанах нет посетителей, на улицах кучкуются лишь одиночные компании, и полицейские патрули ходят, держа руки в карманах.
Словно канун Нового года
Однако без пятнадцати одиннадцать мы видим, как толпы иностранных студентов направляются в бар NoKu. Идем следом. У дверей девушка громко скандирует каждому входящему по-английски «Добро пожаловать!». Руководитель группы - девушка из южной Европы, которая говорит, что ее вирус не беспокоит.
"Мы справимся. В целом очень хорошо, что еще можно ходить в бары», - говорит она. В NoKu царит такая же картина, как ранее в Tops: закрытое помещение, полное молодежи, а поскольку время уже позднее, к стойке вырастает плотная очередь до самых дверей. Такую очередь мы наблюдаем также в барах Koht и Laboratorium 23, который и является конечной точкой нашего обзорного путешествия.
До 23:00 остается несколько минут, и любителей пива начинают подзывать к стойке. «Last call, кто еще хочет выпить, остались последние минуты», - кричит бармен. Желающие начинают толпиться у стойки. Поскольку фотограф Postimees Михкель Марипуу хочет заказать безалкогольное пиво, его просто удаляют из очереди. «Cлушай, я продам тебе потом, я должен сначала обслужить тех, кому нужен алкоголь», - говорит бармен фотографу.
Цейтнот чувствуется: молодые люди за стойкой отсчитывают секунды, как в новогоднюю ночь: «Двадцать, десять, девять, восемь…!»
Популярен метод, разработанный летом в Тарту, где действует такое же ограничение: в последний момент покупают одновременно несколько напитков.
Всё, продажи закрываются. Однако предприниматели могут подтвердить, что со следующего четверга ситуация улучшится. Когда начнет действовать общегосударственное правительственное ограничение, которое запретит продажу алкоголя в барах с полуночи, уездное ограничение, наложенное полицией, прекратит свое существование. Другими словами, бармены в Харьюмаа и Ида-Вирумаа смогут продавать алкоголь на час дольше, чем раньше.
Глава ученого совета при правительстве Ирья Лутсар сказала, что мы должны научиться жить с вирусом. Однако многие, кто с весны устал от режима карантина, интерпретируют ее слова таким образом, что они должны иметь возможность радоваться жизни даже в плохой эпидемиологической ситуации. И, как показала пятничная прогулка по ночному Таллинну, коллективное времяпрепровождение в закрытом помещении продолжается независимо от возраста и вирус людей не отпугивает.