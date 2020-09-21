Невзирая на возраст, несмотря на вирус: пир не кончается и во время чумы

По пути к Теллискиви проходим через клуб Uus Laine. Если на открытой террасе людей достаточно, то внутри пустота. Можно прогнозировать, что никакая пресловутая "новая волна" отсюда не начнется. На подходе к кварталу Теллискиви начинает создаваться впечатление, что сегодня вечер понедельника. Людские потоки, движущиеся по улицам, никак не сравнимы с летним временем, когда толпы собирались даже в пять утра. Сейчас тишина. Однако всегда есть люди в баре Sveta, где около половины двенадцатого вечеринка набирает обороты. На входе стоит охранник, он останавливает девушку перед нами.

Бар Sveta. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Честное слово, у меня в сумке ничего нет», - говорит девушка, с горечью бросая взгляд на бар, где народ танцует под музыку. У барной стойки настолько тесно, что подойти туда непросто - все прижаты, как шпроты в банке. Главная забота людей - не как избежать риска заражения вирусом, а как быстрее получить свой напиток.

В то cамое время, когда школы Таллинна были переведены на частичное дистанционное обучение, вице-мэр Айвар Рийсалу объявил, что город будет помогать пострадавшим от кризиса владельцам предприятий в Старом городе.

«Смысл в том, что в ближайшие месяцы могут снова открыть для себя Старый город Таллинна те, кто годами не ходил туда из-за наплыва туристов и, возможно, захочет насладиться этим маленьким чудом в более приватной обстановке», - сказал он. На пресс-конференции Рийсалу объявил, что в барах будут действовать скидки, что поможет направить горожан в питейные заведения Старого города.

Проверим, какое влияние оказала рука помощи г-на Рийсалу. Прогулка по Старому городу показывает, что не очень большое - в барах и ресторанах нет посетителей, на улицах кучкуются лишь одиночные компании, и полицейские патрули ходят, держа руки в карманах.

Словно канун Нового года

Однако без пятнадцати одиннадцать мы видим, как толпы иностранных студентов направляются в бар NoKu. Идем следом. У дверей девушка громко скандирует каждому входящему по-английски «Добро пожаловать!». Руководитель группы - девушка из южной Европы, которая говорит, что ее вирус не беспокоит.

"Мы справимся. В целом очень хорошо, что еще можно ходить в бары», - говорит она. В NoKu царит такая же картина, как ранее в Tops: закрытое помещение, полное молодежи, а поскольку время уже позднее, к стойке вырастает плотная очередь до самых дверей. Такую очередь мы наблюдаем также в барах Koht и Laboratorium 23, который и является конечной точкой нашего обзорного путешествия.

Несмотря на обещания помощи от вице-мэра Рийсалу, многие бары Старого города пустуют. ФОТО: Mihkel Maripuu

До 23:00 остается несколько минут, и любителей пива начинают подзывать к стойке. «Last call, кто еще хочет выпить, остались последние минуты», - кричит бармен. Желающие начинают толпиться у стойки. Поскольку фотограф Postimees Михкель Марипуу хочет заказать безалкогольное пиво, его просто удаляют из очереди. «Cлушай, я продам тебе потом, я должен сначала обслужить тех, кому нужен алкоголь», - говорит бармен фотографу.

Цейтнот чувствуется: молодые люди за стойкой отсчитывают секунды, как в новогоднюю ночь: «Двадцать, десять, девять, восемь…!»

Популярен метод, разработанный летом в Тарту, где действует такое же ограничение: в последний момент покупают одновременно несколько напитков.

Всё, продажи закрываются. Однако предприниматели могут подтвердить, что со следующего четверга ситуация улучшится. Когда начнет действовать общегосударственное правительственное ограничение, которое запретит продажу алкоголя в барах с полуночи, уездное ограничение, наложенное полицией, прекратит свое существование. Другими словами, бармены в Харьюмаа и Ида-Вирумаа смогут продавать алкоголь на час дольше, чем раньше.

Глава ученого совета при правительстве Ирья Лутсар сказала, что мы должны научиться жить с вирусом. Однако многие, кто с весны устал от режима карантина, интерпретируют ее слова таким образом, что они должны иметь возможность радоваться жизни даже в плохой эпидемиологической ситуации. И, как показала пятничная прогулка по ночному Таллинну, коллективное времяпрепровождение в закрытом помещении продолжается независимо от возраста и вирус людей не отпугивает.