Кийк: вакцинировать население Эстонии мы сможем самое раннее через год и бесплатно

- Что представляет из себя договор предзакупки, на который правительство выделило 1,5 миллиона евро?

- Правительство поддержало продолжение сотрудничества с производителями вакцины, с которыми прошел первый раунд переговоров, что означает вклад в разработку вакцины. Позже, если мы решим эту вакцину купить, мы получим ее со скидкой на эту сумму.

Официально мы заключили один конкретный предзакупочный договор, который касается фирмы AstraZeneca, но кроме этого есть еще шесть производителей, которые разрабатывают свои вакцины по разных технологиям. Эстония может позже присоединиться к каким-то другим предзакупочным договорам, и я считаю это разумным.

- Гарантирует ли договор покупку вакцин для Эстонии? Или есть возможность, что это не получится?

- Эта возможность покупки обеспечена нам тем, что мы присоединились к тендеру Европейского союза. Когда вакцина AstraZeneca будет готова, Эстония будет ходатайствовать о получении 1,33 миллиона доз. Расчет ведется таким образом, что на одного жителя необходимо две дозы, то есть этого количества хватит для вакцинации половины населения Эстонии. Окончательное подтверждение, получим ли мы такое количество доз, поступит в сентябре.

Глядя на спрос других европейских стран, по состоянию на сейчас, ровно такое количество Эстония и должна получить. AstraZeneca готова зарезервировать для Европейского союза 300 миллионов доз, и примерно в таком количестве европейские страны их забронировали. Если переговоры с другими шестью производителями дойдут до следующих фаз и будут предложены разные предзакупочные договоры, то у Эстонии есть право и возможность отказаться или присоединиться к ним. Я не считаю реальным, что мы, безусловно, должны заключить предзакупочные договоры со всеми семью производителями, но, конечно, разумно сделать это с кем-то еще.

- Почему нужно по две дозы вакцины на одного человека?

- Одна доза, на основании первоначальных испытаний, не обеспечивает устойчивым иммунитетом. Вакцинация двумя дозами не является чем-то новым, и первоначальная оценка говорит о том, что вакцина от коронавируса фирмы AstraZeneca нуждается в двух дозах. Возможно, что на более поздних фазах, когда продолжится работа по развитию, будет достаточно и одной дозы.

Не исключено и то, что появятся другие производители, у которых будет достаточно одной дозы, но сейчас мы знаем, что их нужно две. Поэтому, как мы и планировали, мы делаем все, чтобы после не возникло ситуации, что мы хотим вакцинировать половину населения, вакцины у нас есть только на четверть.

- Когда вакцина в неустановленное пока время поступит в Эстонии, кто и как будет организовывать вакцинацию?