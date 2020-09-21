Кийк: вакцинировать население Эстонии мы сможем самое раннее через год и бесплатно

В четверг на заседании кабинета министров, правительство одобрило выделение 1,5 миллиона евро в качестве взноса Эстонии для финансирования евросоюзовского договора о предзакупке вакцины от Covid-19. Министр социальных дел Танель Кийк сказал Postimees, что по предварительному плану необходимо вакцинировать людей, входящих в группы риска, и работников передовой, а позже создать условия доступности бесплатной вакцины для всего населения страны.
- Что представляет из себя договор предзакупки, на который правительство выделило 1,5 миллиона евро?
- Правительство поддержало продолжение сотрудничества с производителями вакцины, с которыми прошел первый раунд переговоров, что означает вклад в разработку вакцины. Позже, если мы решим эту вакцину купить, мы получим ее со скидкой на эту сумму.
Официально мы заключили один конкретный предзакупочный договор, который касается фирмы AstraZeneca, но кроме этого есть еще шесть производителей, которые разрабатывают свои вакцины по разных технологиям. Эстония может позже присоединиться к каким-то другим предзакупочным договорам, и я считаю это разумным.
- Гарантирует ли договор покупку вакцин для Эстонии? Или есть возможность, что это не получится?
- Эта возможность покупки обеспечена нам тем, что мы присоединились к тендеру Европейского союза. Когда вакцина AstraZeneca будет готова, Эстония будет ходатайствовать о получении 1,33 миллиона доз. Расчет ведется таким образом, что на одного жителя необходимо две дозы, то есть этого количества хватит для вакцинации половины населения Эстонии. Окончательное подтверждение, получим ли мы такое количество доз, поступит в сентябре.
Глядя на спрос других европейских стран, по состоянию на сейчас, ровно такое количество Эстония и должна получить. AstraZeneca готова зарезервировать для Европейского союза 300 миллионов доз, и примерно в таком количестве европейские страны их забронировали. Если переговоры с другими шестью производителями дойдут до следующих фаз и будут предложены разные предзакупочные договоры, то у Эстонии есть право и возможность отказаться или присоединиться к ним. Я не считаю реальным, что мы, безусловно, должны заключить предзакупочные договоры со всеми семью производителями, но, конечно, разумно сделать это с кем-то еще.
- Почему нужно по две дозы вакцины на одного человека?
- Одна доза, на основании первоначальных испытаний, не обеспечивает устойчивым иммунитетом. Вакцинация двумя дозами не является чем-то новым, и первоначальная оценка говорит о том, что вакцина от коронавируса фирмы AstraZeneca нуждается в двух дозах. Возможно, что на более поздних фазах, когда продолжится работа по развитию, будет достаточно и одной дозы.
Не исключено и то, что появятся другие производители, у которых будет достаточно одной дозы, но сейчас мы знаем, что их нужно две. Поэтому, как мы и планировали, мы делаем все, чтобы после не возникло ситуации, что мы хотим вакцинировать половину населения, вакцины у нас есть только на четверть.
- Когда вакцина в неустановленное пока время поступит в Эстонии, кто и как будет организовывать вакцинацию?
- Вакцинирование полностью организует система здравоохранения. Мы обсудили с комиссией по иммунопрофилактики план вакцинации, то есть, кто является этими первичными группами риска, которые в первую очередь получат вакцину. Прежде всего, мы говорим о хронических больных, группах рисках, работниках передовой. Позже нужно обеспечить такую возможность для более широкого круга населения.
Я консультировался с финским министром здравоохранения, что логистические вопросы нужно решать сообщать, поскольку в понимании Эстонии речь идет об очень большом количестве, а транспортировка и сохранение вакцины предусматривает специфические условия, чтобы вакцина добралась до Эстонии работающей и эффективной.
- А как госслужащие, члены правительства тоже внесены в первые строчки списка вакцинации?
- Мы, прежде всего, говорим о работниках передовой: медицинских работниках, социальных работниках и работках сферы безопасности. О людях, которые больше всего сталкиваются с потенциальными или уже известными носителями вируса. Работники правительства в этом смысле не входят в число работников с передовой.
- Почему первоначальный план предусматривает вакцинацию лишь половины населения?
- Вакцинация будет добровольной, и мы уже просмотрели первичные опросы и оценки. Около 50-60 процентов населения Эстонии заинтересованы в этой вакцине. В договоре с AstraZeneca мы ходатайствуем о дозах для половины населения, но есть еще шесть производителей, к договорам о предзакупках с которыми пока только подходят. Конечно, там мы закупим еще, а это значит, что в случае желания у нас должна быть способность предоставить доступную вакцину для каждого жителя страны.
- Как обычные люди будут получать вакцину?
- Я думаю, что мы создадим доступность вакцины для людей по регионам. Через больницы, систему семейных врачей, о точном плане распределения еще нужно договориться. В лучшем случае первые поставки нужно ждать в конце года, в большом количестве скорее в первой половине следующего года.
- Как можно получить уверенность в том, что вакцина подходит всем?
- Рекомендацией комиссии по иммунопрофилактики было использовать вакцины, основанные на разных технологиях, чтобы обеспечить все группы населения наличием подходящей вакцины. Разные вакцины, произведенные по разным методам, имеют разную эффективность, и нынешнее первичное знание говорит о том, что одна вакцина не обязательно должна одинаково подойти как молодым, так и пожилым людям. Зависит от того, является человек, например, носителем хронического заболевания или имеет иной медицинский диагноз.
Таких рекомендаций придерживаются и другие европейские страны. Есть страны, где с большой долей вероятности уже решено купить вакцину у всех семи производителей. Конечно, я тоже считаю правильным, чтобы мы заказали хотят бы какое-то количество разных вакцин, чтобы все были обеспечены качественной вакциной.
- Вакцина будет бесплатной для населения Эстонии, или за нее придется платить?
- Я предложил правительству, чтобы она была бесплатной.
- Как быстро мы сможем вакцинировать всю Эстонию?
- Я считаю реалистичным, что начать широкую вакцинацию мы сможем самое раннее – в первом квартале следующего года, может быть, даже со второго. Но явно не в ближайшие месяцы.
Если мы говорим о широком покрытии населения вакциной, то процесс может занять около года, может быть, даже дольше. Есть и такие производители, которые обещают готовую вакцину только к концу будущего года. И как с вакциной, есть люди, которые хотят ее как можно быстрее, а есть те, кто не обращает на это внимания.
- Когда начнется вакцинация, исчезнут и ограничения?
- Когда расчетная доля населения будет вакцинирована, это, конечно, даст возможность смягчить действующие антивирусные ограничения. Тогда нужно будет понаблюдать, насколько этот устойчив иммунитет, который дает эта вакцина, и насколько большая часть населения ею охвачена.