Марика Лиллеметс: как содержать эстонское государство?

Смысл госреформы – сделать государство более эффективным, открытым и сбалансированным. До сих пор это не удавалось. Теперь проект закона о госреформе поступил на рассмотрение Рийгикогу, оброс множеством поправок и ждет своего времени, чтобы стать законом. Политические дебаты становятся острее, поскольку в приведении в порядок нуждается стратегическое планирование и содержание государства в целом.

47 поправок от Виктории Ладынской-Кубитс определяют госреформу узко, охватывая местные самоуправления, но оставляя в стороне большую часть публичных услуг. В том же пакете мы найдем предложение сократить за восемь лет половину госчиновников. Интересно, как это можно сделать, если все то, что предлагает государство, не проанализировано? Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Неэффективность и то, что можно сократить, есть везде.

Идея госреформы поначалу была выдвинута Партией реформ в 2016 году. Ее результатом стало так называемое сокращение по квоте, на основании которой было сокращено 2500 человек. Тогда впервые попытались открыть бюджеты министерств и заглянуть в них. Но министерства вяло демонстрировали те места, где реально можно было бы сэкономить.

В ответ на это быка за рога схватил частный Фонд госреформы под деятельным руководством адвоката Юри Райдла. Целями предпринимателей были тонкое государство, тематическое управление и увеличение роли экспертов. В то же время это означало бы рост значения топ-чиновников и ослабление политического руководства. Лоббирование, длившееся год, привело к тому, что в конце концов парламентские партии, за исключением EKRE, соблаговолили подписать соглашение, признававшее необходимость госреформы. Текст соглашения оказался рыхлым, во имя консенсуса радикальных формулировок решили избежать. Летом 2019 года были утверждены принципы, которые отражены в проекте решения Рийгикогу «О проведении госреформы» (181 OE). Председатель комиссии, занимающейся этой проблемой, Танель Тальве (СДПЭ) прокомментировал этот документ следующим образом: «Законопроект производит, к сожалению, впечатление, что эта крайне необходимая тема рассматривается лишь для галочки».

Вспомним рапорт двухлетней давности, когда было выведено несколько рабочих мест, и то, что еще предстоит сделать – госдома, где в одном месте можно будет получить несколько услуг, удаленные места работы, которые позволят специалистам не ездить между Таллинном и Тарту и побудят молодых людей из провинции по окончании вуза оставаться в своем маленьком городке. Действительность до сих пор была другой. Госдома упрямо развиваются, но готов лишь первый этап Вильяндиского госдома. За последние несколько лет по-прежнему закрывались мелкие больницы или их отделения, а также школы, почтовые отделения и библиотеки. За пределами крупных городов люди не могут получить кредит на покупку или строительство недвижимости, а свободных квартир нет.