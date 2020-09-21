Марика Лиллеметс: как содержать эстонское государство?

Государственной реформе должны быть присущи долгосрочное планирование и решения, основанные на информации, пишет старший редактор Postimees Марика Лиллеметс.
Смысл госреформы – сделать государство более эффективным, открытым и сбалансированным. До сих пор это не удавалось. Теперь проект закона о госреформе поступил на рассмотрение Рийгикогу, оброс множеством поправок и ждет своего времени, чтобы стать законом. Политические дебаты становятся острее, поскольку в приведении в порядок нуждается стратегическое планирование и содержание государства в целом.
47 поправок от Виктории Ладынской-Кубитс определяют госреформу узко, охватывая местные самоуправления, но оставляя в стороне большую часть публичных услуг. В том же пакете мы найдем предложение сократить за восемь лет половину госчиновников. Интересно, как это можно сделать, если все то, что предлагает государство, не проанализировано? Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Неэффективность и то, что можно сократить, есть везде.
Идея госреформы поначалу была выдвинута Партией реформ в 2016 году. Ее результатом стало так называемое сокращение по квоте, на основании которой было сокращено 2500 человек. Тогда впервые попытались открыть бюджеты министерств и заглянуть в них. Но министерства вяло демонстрировали те места, где реально можно было бы сэкономить.
В ответ на это быка за рога схватил частный Фонд госреформы под деятельным руководством адвоката Юри Райдла. Целями предпринимателей были тонкое государство, тематическое управление и увеличение роли экспертов. В то же время это означало бы рост значения топ-чиновников и ослабление политического руководства. Лоббирование, длившееся год, привело к тому, что в конце концов парламентские партии, за исключением EKRE, соблаговолили подписать соглашение, признававшее необходимость госреформы. Текст соглашения оказался рыхлым, во имя консенсуса радикальных формулировок решили избежать. Летом 2019 года были утверждены принципы, которые отражены в проекте решения Рийгикогу «О проведении госреформы» (181 OE). Председатель комиссии, занимающейся этой проблемой, Танель Тальве (СДПЭ) прокомментировал этот документ следующим образом: «Законопроект производит, к сожалению, впечатление, что эта крайне необходимая тема рассматривается лишь для галочки».
Вспомним рапорт двухлетней давности, когда было выведено несколько рабочих мест, и то, что еще предстоит сделать – госдома, где в одном месте можно будет получить несколько услуг, удаленные места работы, которые позволят специалистам не ездить между Таллинном и Тарту и побудят молодых людей из провинции по окончании вуза оставаться в своем маленьком городке. Действительность до сих пор была другой. Госдома упрямо развиваются, но готов лишь первый этап Вильяндиского госдома. За последние несколько лет по-прежнему закрывались мелкие больницы или их отделения, а также школы, почтовые отделения и библиотеки. За пределами крупных городов люди не могут получить кредит на покупку или строительство недвижимости, а свободных квартир нет.
Прежняя налоговая логика, по которой местные самоуправления остаются без дохода, производимого предприятиями, расположенными на их территории, и не зарабатывают своего дохода, поставили самоуправления в зависимость от госбюджета. Рассматривает ли Рийгикогу и эту сторону как часть реформы, выяснится в течение ближайшего года.
Население Эстонии стареет, содержание государства становится дороже. Инвестиций в инновации и развитие науки уже много лет делалось недостаточно. Как тогда найти места экономии и в то же время сделать ту же работу с меньшим количеством людей? Приемы и качество управления государством можно улучшить, уменьшив дублирование ведомств и законотворчество, выросшее, как на дрожжах. Вспоминается обещание предыдущего министра юстиции Урмаса Рейнсалу при каждом новом правовом акте отменять пять действовавших ранее.
Теперь министром юстиции от той же партии является Райво Аэг, но интенсивной утилизации непригодных правовых актов нигде не видно. Единственный, кто уменьшил административную нагрузку, - Налогово-таможенный департамент, который сделал уплату налогов более удобной для предприятий и частных лиц. Государство стремится к эффективности и при сокращении вспомогательных услуг: меньше бухгалтеров и лучшие программы для оставшихся, юридический отдел, который обслуживает несколько госучреждений, центр компетенции, администрирующий госнедвижимость и т.п. Машина запущена, но движется с громким скрежетом. Вместо десятков ИТ-платформ больше нужны были бы несколько, которые сделали бы все собранные государством данные обрабатываемыми и сравнимыми. Чтобы человеку не надо было бегать по разным инстанциям, заполняя одни и те же бумаги, даже если это делается в интернете.
Именно долгосрочный план и основанные на информации решения, а не политическая выгода, должны бы характеризовать госреформу по существу. Посмотрим, способен ли на это нынешний Рийгикогу.