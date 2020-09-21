Эстонские ученые создают более эффективные тесты на коронавирус

Icosagen разрабатывает антигенный коронавирусный тест, который должен помочь обнаруживать сам вирус быстрее, проще и дешевле. Хотя коронавирус в настоящее время выявляют только в специализированных лабораториях, новый тест Icosagen также можно было использовать, например, в кабинетах семейных врачей или в лабораториях, установленных в других местах.

«В идеале можно было бы мечтать о том, что, если человек, например, поднимается на борт судна в Таллинне, он сдает пробу в порту, и через полтора часа, когда он выйдет на берег в Хельсинки, уже будет известно, заражен он коронавирусом или нет», - сказал директор предприятия по развитию бизнеса Меэлис Кадая.

Тест планируется создать к концу этого или началу следующего года.

Работа врачей упростится

Важная цель, стоящая перед учеными - это возможность начать брать тест на коронавирус из слюны, а не из носоглотки. Это сделало бы процедуру менее неприятной для пациента.

Кроме того, Icosagen недавно разработал тест для обнаружения в крови антител к коронавирусу . Таким образом можно определить, переболел человек болезнью или нет.

Тест уже зарегистрирован в Департаменте здоровья с отметкой IVD CE, что по сути дает ему настоящий международный знак качества и дает право применять метод в клинических лабораториях.

Меэлис Кадая сказал, что созданный ими тест более универсален, чем тесты на антитела, которые в настоящее время используются в мире. А именно, он может одновременно измерять класс антител, вырабатываемых в разное время после заражения, а также антител, образовавшихся не против одного, а против различных вирусных белков.

Этот метод немного облегчает жизнь врачам, поскольку им не нужно выяснять, переболел ли пациент коронавирусом 30 дней назад или две недели назад, добавила Кристина Кург, руководитель отдела диагностических разработок компании.

Более эффективное лекарство

В поисках свежих решений ученые сначала провели исследование, в котором приняли участие люди, уже переболевшие Covid-19. Кровь взяли у более чем сотни человек - это дало возможность приступить к проверке надежности нового теста.

С помощью третьего теста, который в настоящее время разрабатывается компанией Icosagen, эксперты надеются определить, дают ли вырабатываемые вирусом антитела человеку иммунитет, насколько он силен и как долго сохраняется. Тест должен помочь понять, может ли плазма человека, переболевшего коронавирусом, помочь в лечении тяжелобольных.

«Если один человек находится в очень тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, мы возьмем плазму другого человека, который ранее переболел коронавирусом. Его организм уже успешно боролся с вирусом, поэтому он обладает сильной нейтрализующей реакцией. Мы берем его плазму крови, переносим ее больному, и, возможно, пациенту станет лучше», - объяснила Кург.

Она добавила, что последний описанный тест все еще находится на теоретической стадии, но аналогичные методы уже были опробованы в других странах мира и, похоже, работают.

Связанные с коронавирусом разработки обошлись Icosagen в сотни тысяч евро. 100 000 евро компании выделило правительство, остальная часть денег - это самофинансирование фирмы.