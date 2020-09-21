Исследование: потребление в Эстонии вышло на уровень конца прошлого года

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка, отметив, что сектор туризма и развлечений по-прежнему показывает падение (соответственно на 40% и 7% по сравнению с прошлым годом), однако обороты продавцов предметов интерьера, предприятий общественного питания, поставщиков услуг здравоохранения, магазинов одежды и продавцов электроники показали хорошие темпы роста.

«Из своих данных мы видим, что жители Эстонии по-прежнему с удовольствием выходят из дома. В конце лета тенденция нахождения дома уже не была актуальной. Кроме того, жители Эстонии стали больше тратить в сфере развлечения, где остается менее 10%, чтобы достичь уровня прошлого года. Однако падение в сфере туризма по-прежнему сохраняется на уровне 40% – этот показатель уже несколько месяцев стоит на одном месте. По всей видимости, за последние месяцы в сфере туризма был достигнут максимум, когда люди больше не решаются путешествовать, к тому же во время пандемии многие с большей осторожностью пользовались перелетами и услугами туризма», – подвел итог по августовским данным руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

Уменьшившийся интерес к поездкам подтверждают также данные SEB, согласно которым расходы жителей Эстонии во всех зарубежных странах скорее уменьшились. В меньшей степени сократились расходы жителей Эстонии в Финляндии, Латвии и Литве.

«Потребители в Эстонии стали не только меньше путешествовать, но и меньше пользоваться наличными. Во время чрезвычайного положения люди быстро перешли на оплату банковскими картами в повседневных расчетах, эта тенденция наблюдается и сейчас, и клиенты SEB по-прежнему на 10% реже пользуются наличностью. Вместе с этим сохраняются сильные показатели интернет-покупок, которые словно подтверждают, что произошедший ранней весной вынужденный переход на цифровые услуги оказался для многих положительным опытом и приобретенные в тот период привычки сохраняются у определенной части населения», – добавил Леннарт Китт.

Еще в марте использование наличных денег жителями Эстонии показывало падение на 25%, объем снятия наличных за дни выплаты пенсии в апреле сократился на 30%, а объем операций – более чем на 40%. В мае использование наличных постепенно вновь начало расти, но в последние месяцы не дотягивает на 10% до уровня прошлого года.