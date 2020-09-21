Миллион жителей Мадрида отправлен на карантин

26 территорий, где вводятся ограничения, расположены в шести районах непосредственно Мадрида, остальные - в прилегающих муниципалитетах.

Частичный локдаун, который продлится как минимум две недели, затронет коснется почти миллион человек, пишет El País. В зонах, где вводятся ограничения, будет ограничены въезд-выезд, но люди смогут ходить на работу, учебу, к врачу.

Акция протеста в Мадриде. ФОТО: JAVIER BARBANCHO/REUTERS/SCANPIX

Парки и сады будут закрыты, а максимальная вместимость магазинов, ресторанов, баров, религиозных учреждений сократится на 50%. Будут запрещены собрания численностью больше шести человек, магазины должны закрываться в 22:00. Это не относится к аптекам, АЗС, ветеринарным и медицинским центрам.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отметила, что если не принять эти меры, есть риск, что карантин придется ввести по всему городу. Власти планируют сосредоточиться на выявлении инфицированных.

Контролировать соблюдение ограничительных мер в "красных зонах" будет местная полиция в ходе выборочных проверок при поддержке гражданской гвардии и национальной полиции. При этом власти признают, что абсолютный контроль над соблюдением карантина невозможен и призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, за исключением работы, учебы, похода за покупками и ухода за пожилыми людьми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес. ФОТО: JUAN MEDINA/REUTERS/SCANPIX

По данным университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в Испании отмечено 640 040 случаев коронавируса, 30 495 человек умерли. В Мадридском регионе суточный прирост заболеваемости в два раза превышает средний по стране.