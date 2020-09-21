Пн, 21.09.2020
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Танель Кийк
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  • Эстония
  • Президент Керсти Кальюлайд утвердила новым послом Эстонии в Финляндии Свена Саккова

Президент Керсти Кальюлайд утвердила новым послом Эстонии в Финляндии Свена Саккова

Свен Сакков.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новым послом Эстонии в Финляндии Свена Саккова.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, напомнив, что в июне этого года Кальюлайд отозвала прежнего посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, который вручил свои верительные грамоты президенту страны в сентябре 2018 года. Досрочно президент отозвала Тийдо по его собственному желанию.

В интервью финской прессе Тийдо объяснил причины своего ухода, сославшись на политику нынешнего правительства Эстонии, с которой не совпадают его взгляды.

Свен Сакков с сентября 2017 года работал директором Центра международных оборонных исследований. В 2008-2015 годах он был вице-канцлером Министерства обороны по вопросам оборонной политики и в 2015-2017 годах — директором Центра киберобороны НАТО.

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