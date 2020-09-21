Президент Керсти Кальюлайд утвердила новым послом Эстонии в Финляндии Свена Саккова

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, напомнив, что в июне этого года Кальюлайд отозвала прежнего посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, который вручил свои верительные грамоты президенту страны в сентябре 2018 года. Досрочно президент отозвала Тийдо по его собственному желанию.

В интервью финской прессе Тийдо объяснил причины своего ухода, сославшись на политику нынешнего правительства Эстонии, с которой не совпадают его взгляды.

Свен Сакков с сентября 2017 года работал директором Центра международных оборонных исследований. В 2008-2015 годах он был вице-канцлером Министерства обороны по вопросам оборонной политики и в 2015-2017 годах — директором Центра киберобороны НАТО.