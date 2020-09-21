Пн, 21.09.2020
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Алексей Бляхин

На открытии сезона Eesti Kontsert заменили солиста из-за болезни

Концертный зал "Эстония".

ФОТО: Kultuurikava.ee

Выдающийся скрипач Вадим Репин внезапно заболел, в связи с чем 24 сентября в Йыхви и 25 сентября в Таллинне концертах «Арво Пярт 85» его заменят скрипач Арво Лейбур и пианистка Ирина Захаренкова. 

Основная часть ранее заявленной программы останется без изменений. По случаю 85-летия Арво Пярта публика услышит новую редакцию "La Sindone" для скрипки с симфоническим оркестром. Мировая премьера сочинения Арво Пярта посвящена Вадиму Репину и Андресу Мустонену. В связи с болезнью Вадима Репина его заменит концертмейстер Эстонского национального симфонического оркестра Арво Лейбур.

В исполнении Ирины Захаренковой мы услышим фортепианный концерт Моцарта № 20 (ре минор) вместо ранее заявленного Скрипичного концерта Бруха.

Эстонским национальным симфоническим оркестром дирижирует маэстро Андрес Мустонен. Концерты состоятся 24 сентября в 19:00 в концертном зале Йыхви и 25 сентября в 19:00 в концертном зале «Эстония».   

В программе концертов «Арво Пярт 85»:

Креэк. Любовная песня XIII века

Пендерецкий. "Agnus Dei"

Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром № 20 (ре минор)

Пярт. „La Sindone“ для скрипки и симфонического оркестра (премьера новой редакции)

Шуберт. Симфония № 8 си минор, D759 («Неоконченная симфония»)

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства и надеется на понимание публики.

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