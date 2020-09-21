На открытии сезона Eesti Kontsert заменили солиста из-за болезни

Выдающийся скрипач Вадим Репин внезапно заболел, в связи с чем 24 сентября в Йыхви и 25 сентября в Таллинне концертах «Арво Пярт 85» его заменят скрипач Арво Лейбур и пианистка Ирина Захаренкова.
Основная часть ранее заявленной программы останется без изменений. По случаю 85-летия Арво Пярта публика услышит новую редакцию "La Sindone" для скрипки с симфоническим оркестром. Мировая премьера сочинения Арво Пярта посвящена Вадиму Репину и Андресу Мустонену. В связи с болезнью Вадима Репина его заменит концертмейстер Эстонского национального симфонического оркестра Арво Лейбур.
В исполнении Ирины Захаренковой мы услышим фортепианный концерт Моцарта № 20 (ре минор) вместо ранее заявленного Скрипичного концерта Бруха.
Эстонским национальным симфоническим оркестром дирижирует маэстро Андрес Мустонен. Концерты состоятся 24 сентября в 19:00 в концертном зале Йыхви и 25 сентября в 19:00 в концертном зале «Эстония».
В программе концертов «Арво Пярт 85»:
Креэк. Любовная песня XIII века
Пендерецкий. "Agnus Dei"
Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром № 20 (ре минор)
Пярт. „La Sindone“ для скрипки и симфонического оркестра (премьера новой редакции)
Шуберт. Симфония № 8 си минор, D759 («Неоконченная симфония»)
Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства и надеется на понимание публики.