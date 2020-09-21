Работник Оруского дома призрения заразился коронавирусом

Именно поэтому будут проверены все работники дома. «В Оруском доме призрения будет проведено масштабное тестирование», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции Эйке Кингсепп. Работники департамента также устанавливают все близкие контакты заразившегося работника.

«Если в доме попечения появятся еще зараженные, то там будет создана отдельная зона, чтобы больные и здоровые не соприкасались», - объяснила Кингсепп.

Сейчас все обитатели дома попечения находятся в своих комнатах и совместная деятельность не проводится. «Конечно, им можно и нужно звонить и разговаривать с ними, а также пытаться как-то развлечь», - советует Департамент здоровья всем родственникам, члены семьи или знакомые которых находятся в Оруском доме призрения.