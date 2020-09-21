Пн, 21.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Работник Оруского дома призрения заразился коронавирусом

Защитная маска. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ээро Вабамяги

В воскресенье работник Оруского дома попечения, расположенного в Ляэнемаа, сдал положительный анализ на коронавирус, пишет Postimees.

Именно поэтому будут проверены все работники дома. «В Оруском доме призрения будет проведено масштабное тестирование», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции Эйке Кингсепп. Работники департамента также устанавливают все близкие контакты заразившегося работника.

«Если в доме попечения появятся еще зараженные, то там будет создана отдельная зона, чтобы больные и здоровые не соприкасались», - объяснила Кингсепп.

Сейчас все обитатели дома попечения находятся в своих комнатах и совместная деятельность не проводится. «Конечно, им можно и нужно звонить и разговаривать с ними, а также пытаться как-то развлечь», - советует Департамент здоровья всем родственникам, члены семьи или знакомые которых находятся в Оруском доме призрения.

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