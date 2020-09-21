Галерея ⟩ Студенческие дни начались в этом году с блинов

У всех горожан была возможность принести блины, гречку, овсянку, вафли или веганские оладьи, чтобы особенно вкусно начать свой день.

В среду все новые студенты пройдут официальное посвящение. Мероприятие будет состоять из полосы препятствий, где испытанием подвергнется тело и разум участников, а завершается тропа чтением студенческой клятвы.

В четвертый день фестиваля, 24 сентября, в парке на улице Кююни состоится состязание, в ходе которого участникам предстоит покорить гигантскую лестницу высотой 4,5 метра. На пути к ее вершине участникам будут угрожать скользкие ступени и неуклюжесть конкурентов.

В воскресенье фестиваль закончится гонкой Käruralli, где можно будет поупражняьтся в толкании тележки для покупок.

В связи с распространением коронавируса в этом году на фестивале безопасности будет уделено особое внимание. На каждом мероприятии есть возможность продезинфицировать руки, соблюдаются требования к рассеиванию, а участникам настоятельно рекомендуется носить защитную маску.