В Эстонии из-за коронавируса отменили два футбольных матча

Вчера стало известно, что тест на коронавирус двух игроков кохтла-ярвеского футбольного клуба "Ярве" дали положительный результат. Сегодня вирус был выявлен у одного из игроков дубля таллиннской "Флоры". Данные случаи между собой не связаны. В городской команде Маарду в настоящее время коронавирус выявлен у четырех игроков.

По этой причине был перенесен сегодняшний матч между "Ярве" и дублем "Левадии", который должен был пройти в Кохтла-Ярве. Также отменена игра между "Пярну" и дублем таллиннской "Флоры", которая должна была пройти в Пярну.

Игроки, сдавшие положительный тест на коронавирус, а также их близкие контактные лица должны провести две недели в самоизоляции.

По данным Департамента здоровья, чаще всего симптомами коронавируса являются высокая температура (89,9%), сухой кашель (67,7%), усталость (38,1%), мокрота (33,4%), затрудненное дыхание (18,6%), боли в мышцах и костях (14,8%), боль в горле (13,9%), головная боль (13,6%), судороги (11,4%), тошнота и рвота (5%), заложенность носа (4,8%) и диарея (3,7%).