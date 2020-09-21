В Эстонии из-за коронавируса отменили два футбольных матча

Намеченные на сегодня два матча Первой лиги чемпионата Эстонии по футболу были отменены, так как у игроков нескольких команда был выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.
Вчера стало известно, что тест на коронавирус двух игроков кохтла-ярвеского футбольного клуба "Ярве" дали положительный результат. Сегодня вирус был выявлен у одного из игроков дубля таллиннской "Флоры". Данные случаи между собой не связаны. В городской команде Маарду в настоящее время коронавирус выявлен у четырех игроков.
По этой причине был перенесен сегодняшний матч между "Ярве" и дублем "Левадии", который должен был пройти в Кохтла-Ярве. Также отменена игра между "Пярну" и дублем таллиннской "Флоры", которая должна была пройти в Пярну.
Игроки, сдавшие положительный тест на коронавирус, а также их близкие контактные лица должны провести две недели в самоизоляции.
По данным Департамента здоровья, чаще всего симптомами коронавируса являются высокая температура (89,9%), сухой кашель (67,7%), усталость (38,1%), мокрота (33,4%), затрудненное дыхание (18,6%), боли в мышцах и костях (14,8%), боль в горле (13,9%), головная боль (13,6%), судороги (11,4%), тошнота и рвота (5%), заложенность носа (4,8%) и диарея (3,7%).
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