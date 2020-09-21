Нарвские чиновники назвали главные ошибки квартирных товариществ при получении городских субсидий

Порядок субсидирования, который можно найти на официальной странице города, действует в нынешнем виде уже более двух лет. КТ должно провести работы по ремонту фасада или крыши на свои средства, после чего может просить у города возместить часть расходов. По словам сразу нескольких участников инфочаса, самая распространенная ошибка товариществ, мешающая им получить деньги - опоздание с подачей ходатайства. Подать его нужно в течение года после окончания работ.

По словам депутата горсобрания Елены Пахомовой, председатели комиссии по товариществам, часто председатели КТ, зная, что на субсидию выстроилась очередь, откладывают подачу ходатайства. Вместо этого нужно сначала подать его, а затем ждать, пока до товарищества дойдет очередь - деньги могут перечислить и в следующем году.

На крупные работы можно просить субсидию и по частям. Всего за все время действия порядка каждое КТ имеет право получить от города до 40 тысяч евро на крупные фасадные или кровельные работы и до 10 тысяч на мелкие работы (например, замену окон в подъездах или ограждений балконов).

Если раньше товарищество, которое получило помощь на утепление фасада от KredEx, теряло право на городскую субсидию, то теперь такого ограничения нет.

Городской художник Денис Полубояров настоятельно рекомендует руководителям КТ, в которых принято решение ремонтировать или утеплять фасад, сначала обратиться за консультацией в Департамент архитектуры и городского планирования, а потом уже искать проектировщика.

По словам Полубоярова, проектировщик наверняка предложит максимально возможное утепление стен. Но в Нарве есть дома с очень толстыми стенами, дополнительное утепление которых не даст заметной экономии на отоплении. А вот утепление крыши для таких домов, наоборот, окажется полезным.

По словам Эллен Уускюла, руководителя Отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования, в последние годы качество фасадных работ заметно улучшается. Но всё же, говорит Денис Полубояров, проблема качества фасадов в городе стоит остро. С одной стороны, в Нарве можно видеть фасады 50-х годов, которые с тех пор не ремонтировались и до сих пор находятся в прекрасном состоянии (за исключением слоя краски). С другой стороны, товариществам, которые оплатили утепление фасада, нередко приходится сталкиваться с тем, что уже через два-три года неправильно установленный утеплитель намокает, начинает выпускать тепло, а фасад плесневеет и угрожает здоровью жильцов.