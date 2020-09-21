Пн, 21.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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  • Со следующей недели ездить в Финляндию без ограничений можно будет только на работу

Со следующей недели ездить в Финляндию без ограничений можно будет только на работу

Хельсинки.

ФОТО: Shutterstock

С 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию: туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции. Без ограничений и карантинных требования ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают, сообщил радионовостям ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

По его словам, новые правила приняты на фоне того, что кумулятивная заболеваемость в Эстонии практически достигла показателя в 31 случай на 100 тысяч жителей, передает Rus.ERR.

«Если этот показатель выше 25-ти, а в Эстонии он сейчас действительно выше, то начиная с 28 сентября в отношении нашей страны начнёт действовать новый порядок. Все те эстоноземельцы, которые работают в Финляндии, смогут без ограничений и карантинных требований ездить туда, как и прежде», - сказал Рейнсалу, добавив, что все остальные жители Эстонии также смогут ездить в Финляндию, однако в отношении обычных путешественников и туристов начнет действовать требование обязательной двухнедельной самоизоляции и соблюдение карантина будет проверяться.

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