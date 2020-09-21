Оливеру Крууда придется заплатить Марселю Вихманну 15 млн евро

Поскольку Государственный суд в понедельник не принял к рассмотрению жалобу предпринимателя Оливера Крууда и его объявленной банкротом фирмы AS Rubla, им как ответчикам придется оплатить иск в 15 млн евро, выставленный фирмой OÜ Best Idea предпринимателя Марселя Вихманна.