Пн, 21.09.2020
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Марика Лиллеметс

Оливеру Крууда придется заплатить Марселю Вихманну 15 млн евро

Оливер Крууда.

ФОТО: Rauno Volmar / Delfi

Поскольку Государственный суд в понедельник не принял к рассмотрению жалобу предпринимателя Оливера Крууда и его объявленной банкротом фирмы AS Rubla, им как ответчикам придется оплатить иск в 15 млн евро, выставленный фирмой OÜ Best Idea предпринимателя Марселя Вихманна.

Иск, поданный OÜ Best Idea, связан с кредитами, которые Марсель Вихманн, посредством его различных коммерческих объединений, предоставил Оливеру Крууда и его предприятиям, а также приобретенных облигаций и акций, сообщило BNS адвокатское бюро TGS Baltic.

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