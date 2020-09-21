Оливеру Крууда придется заплатить Марселю Вихманну 15 млн евро

Поскольку Государственный суд в понедельник не принял к рассмотрению жалобу предпринимателя Оливера Крууда и его объявленной банкротом фирмы AS Rubla, им как ответчикам придется оплатить иск в 15 млн евро, выставленный фирмой OÜ Best Idea предпринимателя Марселя Вихманна.
Иск, поданный OÜ Best Idea, связан с кредитами, которые Марсель Вихманн, посредством его различных коммерческих объединений, предоставил Оливеру Крууда и его предприятиям, а также приобретенных облигаций и акций, сообщило BNS адвокатское бюро TGS Baltic.