Пропавшая в суббота женщина обнаружена мертвой

В субботу утром близкие Мооники сообщили полиции, что в пятницу вечером женщина уехала из деревни Кадапику волости Кадрина на черном легковом автомобиле Mercedes-Benz Vito Tourer (895 BNT) в сторону Вохнья. Мобильного телефона у женщины с собой не было.

Полиция сообщает, что следов насилия на теле женщины не обнаружено, точную причину смерти установит вскрытие.

«В течение последних дней полиция проверила разные адреса и места, где Мооника могла бы находиться. В воскресенье в деревне Вийнисту был найден Mercedez-Benz, но внутри женщины не было. Поиски продолжались и сегодня в районе Вийнисту. Были привлечены полицейские, добровольцы, собаки, самолет PPA, дроны, вертолет и флот», - рассказала старший участковый полицейского отделения Раквере Кристи Рист.