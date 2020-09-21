Пн, 21.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пропавшая в субботу женщина обнаружена мертвой
2

Пропавшая в субботу женщина обнаружена мертвой

Свеча.

ФОТО: unsplash.com

Пропавшую на выходных 35-летнюю Моонику сегодня обнаружили мертвой в районе Вийнисту, волость Куусалу, Харьюмаа.

В субботу утром близкие Мооники сообщили полиции, что в пятницу вечером женщина уехала из деревни Кадапику волости Кадрина на черном легковом автомобиле Mercedes-Benz Vito Tourer (895 BNT) в сторону Вохнья. Мобильного телефона у женщины с собой не было.

Полиция сообщает, что следов насилия на теле женщины не обнаружено, точную причину смерти установит вскрытие. 

«В течение последних дней полиция проверила разные адреса и места, где Мооника могла бы находиться. В воскресенье в деревне Вийнисту был найден Mercedez-Benz, но внутри женщины не было. Поиски продолжались и сегодня в районе Вийнисту. Были привлечены полицейские, добровольцы, собаки, самолет PPA, дроны, вертолет и флот», - рассказала старший участковый полицейского отделения Раквере Кристи Рист.

Полиция выражает соболезнования близким погибшей и благодарит всех принявших участие в поисках людей. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back