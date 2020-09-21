Пн, 21.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Кяосаар: общество готово к эстоноязычному образованию, но не хватает учителей

Кяосаар: общество готово к эстоноязычному образованию, но не хватает учителей

Ирене Кяосаар.

ФОТО: Sander Ilvest

Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар поддержала в передаче «Подробности» на «Радио 4» идею о едином эстоноязычном образовании, но отметила, что без четкого решения и плана будет невозможно создать единую систему из-за больших региональных отличий.

«Я согласна, что общество в целом к этому готово. Ключевой вопрос в подготовке. Должны быть учителя, плюс в ситуации с коронавирусом у них сейчас большая нагрузка. Необходимо посмотреть, каких педагогов нам не хватает и сколько учителей, которые работают сейчас на русском, не будут в состоянии обучать своих учеников на эстонском языке», - цитирует Ирене Кяосаар портал Rus.ERR.

Напомним, что на прошлой неделе Партия реформ представила в Рийгикогу законопроект о создании единой эстоноязычной системы образования.

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