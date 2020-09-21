Кяосаар: общество готово к эстоноязычному образованию, но не хватает учителей

«Я согласна, что общество в целом к этому готово. Ключевой вопрос в подготовке. Должны быть учителя, плюс в ситуации с коронавирусом у них сейчас большая нагрузка. Необходимо посмотреть, каких педагогов нам не хватает и сколько учителей, которые работают сейчас на русском, не будут в состоянии обучать своих учеников на эстонском языке», - цитирует Ирене Кяосаар портал Rus.ERR.