Департамент: обладатели компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ID-карты

Речь идет об обновлении операционной системы, которая будет носить название macOS Big Sur.

Сотрудники RIA протестировали программное обеспечение ID-карты на разных бета-версиях новой - 11-й по счету - операционной системы macOS, и в настоящее время приложение DigiDoc4 не будет работать при использовании ID-карты.

Также при использовании веб-браузера с помощью ID-карты невозможно войти в учетную запись, а также поставить цифровую подпись, поскольку операционная система испытывает сложности, при обмене данных с чипом карты.

В RIA в курсе проблемы. Представители Apple уже поставлены в известность.