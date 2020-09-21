Пн, 21.09.2020
Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Марика Лиллеметс
Марика Лиллеметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • Департамент: обладатели компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ID-карты

Департамент: обладатели компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ID-карты

ИД-карта. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Как сообщили в Департаменте государственной инфосистемы (RIA), этой осенью обладатели компьютеров Apple могут столкнуться с тем, что они не смогут пользоваться ID-картой.

Речь идет об обновлении операционной системы, которая будет носить название macOS Big Sur.

Сотрудники RIA протестировали программное обеспечение ID-карты на разных бета-версиях новой - 11-й по счету - операционной системы macOS, и в настоящее время приложение DigiDoc4 не будет работать при использовании ID-карты.

Также при использовании веб-браузера с помощью ID-карты невозможно войти в учетную запись, а также поставить цифровую подпись, поскольку операционная система испытывает сложности, при обмене данных с чипом карты.

В RIA в курсе проблемы. Представители Apple уже поставлены в известность.

Пользователям компьютеров, работающих под управлением macOS, рекомендуют не спешить с установкой обновлений. Пользователей Mobiil-ID и Smart-ID данная проблема не касается.

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