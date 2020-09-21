Картина дня: пир во время чумы, крупная утечка данных и Финляндия вводит ограничения на путешествия

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 сентября.
Невзирая на возраст, несмотря на вирус: пир не кончается и во время чумы
Вечерняя пятничная прогулка по охваченному коронавирусом Таллинну показала, что от посещения баров люди пока не отказываются. Читать далее...
Еще у 18 жителей Эстонии диагностирован COVID-19
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 575 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 18 проб. Читать далее...
Кийк: вакцинировать население Эстонии мы сможем самое раннее через год и бесплатно
В четверг на заседании кабинета министров, правительство одобрило выделение 1,5 миллиона евро в качестве взноса Эстонии для финансирования евросоюзного договора о предзакупке вакцины от Covid-19. Министр социальных дел Танель Кийк сказал Postimees, что, по предварительному плану, необходимо вакцинировать людей, входящих в группы риска, и работников передовой, а позже создать условия доступности бесплатной вакцины для всего населения страны. Читать далее...
Со следующей недели ездить в Финляндию без ограничений можно будет только на работу
С 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию: туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции. Без ограничений и карантинных требования ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают, сообщил радионовостям ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»). Читать далее...
Президент отказала в помиловании 17 осужденным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 17 осужденным, среди которых и член так называемой кемеровской преступной группировки Максим Подобед, и устроивший поножовщину в Нарве Сергей Праги. Читать далее...
Нарвские чиновники назвали главные ошибки квартирных товариществ при получении городских субсидий
В Нарве прошел инфочас для председателей квартирных товариществ, на котором представители городских властей рассказали о программе субсидирования ремонтных работ в КТ. Товарищество может просить город компенсировать в разных случаях от 10 до 50% расходов на ремонт или перестройку фасадов и крыш. Читать далее...
Эстонские ученые создают более эффективные тесты на коронавирус
Специалисты тартуской биотехнологической компании Icosagen в настоящее время разрабатывают методы, которые позволили бы быстрее и проще выявлять коронавирус, а также более эффективно лечить пациентов с заболеванием Covid-19. Читать далее...
Тяжелые времена козьего бизнеса Репинского: сбыта нет, строительство гигантской фермы в тупике, судебный исполнитель взыскивает долг
Козий бизнес члена Рийгикогу Мартина Репинского, на волне успеха которого он совершил политический взлет, замер: выручка фермы Конью на нуле, план строительства большой фермы в Куремяэ зашел в тупик. Читать далее...
Отказ дать показания стал причиной нового срока для Вячеслава Гулевича
Таллиннский окружной суд продлил срок тюремного заключения так называемого лидера Кемеровской группировки Вячеслава Гулевича, подвергшегося в тюрьме избиению, но отказавшегося дать показания в качестве пострадавшего. Читать далее...
Марика Лиллеметс: как содержать эстонское государство?
Государственной реформе должны быть присущи долгосрочное планирование и решения, основанные на информации, пишет старший редактор Postimees Марика Лиллеметс.
Кяосаар: общество готово к эстоноязычному образованию, но не хватает учителей
Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар поддержала в передаче «Подробности» на «Радио 4» идею о едином эстоноязычном образовании, но отметила, что без четкого решения и плана будет невозможно создать единую систему из-за больших региональных отличий. Читать далее...
Департамент: обладатели компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ID-карты
Как сообщили в Департаменте государственной инфосистемы (RIA), этой осенью обладатели компьютеров Apple могут столкнуться с тем, что они не смогут пользоваться ID-картой. Читать далее...
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